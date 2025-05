Esther Goris no solo es una actriz consagrada del cine, el teatro y la televisión argentina. Con 43 años de carrera ininterrumpida, también se ha destacado como escritora, dramaturga y guionista. Invitada a la última emisión de +Caras, el ciclo de entrevistas conducido por Héctor Maugeri en Caras TV, la artista ofreció una charla reveladora donde repasó su vida y obra, oscilando entre el pasado y el presente como un péndulo emocional y creativo.

Durante la entrevista, Goris sorprendió al revelar un proyecto personal que, sin saberlo, anticipó el fenómeno del contenido generado por usuarios en Internet. “Escribí un programa en el que trabajaron gratis mis compañeros. Incluso los que no eran actores estaban allí”, contó. Y explicó que aquella idea pionera combinaba la lógica de la televisión con la interacción digital de los espectadores.

“Fue un proyecto que mezclaba Internet y televisión. El público escribía el programa y actuaba en él mandando sus fotos a través de la red”, explicó con entusiasmo. Luego, sin falsa modestia, disparó: “Era una semilla de lo que después fue YouTube. Era completamente novedoso”.

Esther Goris después de su inolvidable Evita

Aunque se mostró orgullosa de su iniciativa, también reconoció que el proceso creativo no le resulta fácil: “La paso mal cuando escribo porque no tengo el oficio. No me sale fácil, pero tampoco mal. Me cuesta”. Sin embargo, ese esfuerzo rindió frutos. Su novela sobre Ágata Galiffi, la flor de la mafia, fue un bestseller durante mucho tiempo, confirmando su talento también como escritora.

Esther Goris en +Caras.

Lejos de conformarse con su estatus de ícono tras su inolvidable interpretación de Eva Perón en la película de Juan Carlos Desanzo (1996), Goris eligió seguir explorando otras formas de expresión, incluso cuando no eran comprendidas del todo en su momento. Su capacidad para anticipar tendencias habla no solo de su creatividad, sino también de su intuición artística.

Esther Goris íntima

Más allá del arte, la conversación también tocó fibras íntimas. Cuando Maugeri le preguntó si era una mujer romántica, respondió con una sonrisa: “Creo que sí”. Y, con la misma honestidad que atravesó toda la charla, reflexionó sobre sus relaciones sentimentales: “Fui más amada de lo que amé. El que se lo pasa fantástico en una relación es el que ama más. Amé mucho, pero pocas veces”.

Esther Goris se mostró como una mujer compleja, sensible y audaz, que no solo dejó huella en la actuación, sino también en las ideas que, aunque en su tiempo no encontraron plataforma, hoy se revelan visionarias.