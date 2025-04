En el regreso de +CARAS a la pantalla de Caras TV, Héctor Maugeri tuvo un mano a mano profundo y revelador con Miguel Ángel Solá, uno de los actores más reconocidos del teatro y cine argentino. Con la sinceridad que lo caracteriza, el artista habló sin filtro sobre el amor, sus vínculos pasados y una convivencia poco habitual: aunque está separado, sigue viviendo con su expareja.

“A partir de los 30 años, siempre viví en pareja. No imagino la vida sin amor. He sido buen compañero a veces, y en otras no tanto. Pero después de esa edad, siempre estuve acompañado”, confesó. Hoy, a los 75 años, Solá reflexiona sobre los vínculos que marcaron su historia afectiva.

La relación de Miguel Ángel Solá con Paula Cancio

El actor tuvo dos hijas, María (29) y Cayetana (25), junto a la actriz española Blanca Oteyza. En 2012, comenzó una relación con Paula Cancio, también actriz y 35 años menor, con quien tuvo a Adriana, de 11 años. Juntos compartieron no solo la vida personal, sino también el escenario en numerosas obras. Sin embargo, hace poco tiempo, confirmaron su separación.

“Con Paula tuvimos un vínculo muy bueno. Tenemos una niña hermosa y nos llevamos muy bien trabajando juntos. Estuve enamorado hasta hace poco, pero ella necesitó salir de la relación. Por suerte, no estoy sufriendo tanto”, relató con calma.

En un momento de la charla, sorprendió con una revelación: “Vivimos juntos cuando estamos allá, en el mismo departamento. Nos alcanza para un solo alquiler. Es todo muy caro”. La convivencia, entonces, continúa por cuestiones económicas, aunque el vínculo cambió de forma.

Sobre la diferencia de edad, el artista reflexionó: “A veces la edad no le importa a uno, pero le pesa al otro. No se le debería llevar tanto tiempo al amor. Me gusta más la solidez de los vínculos que se construyen con el tiempo. Ya perdí el momento de pasear de la mano con una mujer de mi edad… eso será para la próxima vida, que dicen que es bastante buena”.

El conmovedor mensaje que Paula Cancio le dedicó a Miguel Ángel Solá

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando el director de la Revista CARAS le preguntó si sabía lo que Paula pensaba de él. El conductor un conmovedor mensaje que la actriz le dedicó, y que emocionó hasta las lágrimas a Solá:

“Miguel Ángel ha sido, es y será uno de los hombres más importantes de mi vida. Como padre, la mejor elección para criar a nuestra hija. Se adoran. Es generoso y presente. Como actor, es uno de los mejores del mundo. Y como hombre, es excepcional, al que amo con locura y amaré siempre”.

Conmovido por las palabras de su expareja, Miguel Ángel Solá solo pudo decir: “Esto fue una trampa”, mientras Héctor Maugeri le dió un abrazo que cerró un momento cargado de emoción.