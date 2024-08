Facundo Arana y María Susini, desde 2007, mantienen una hermosa y consolidada relación que es de las más queridas en el mundo del espectáculo. Aunque el actor siempre ha mantenido un perfil bajo, compartiendo solo lo esencial de su vida privada, en el programa de Héctor Maugeri, +Caras, el galán argentino se abrió como nunca antes y habló en profundidad de su relación con Susini, la mujer que cambió su vida.

En los 17 años que llevan juntos, la pareja logró construir una unida y sólida familia. Sus tres hijos: India, de 16 años, y los mellizos, Yaco y León Moro, de 14, son los motivos que potenciaron su amor y los motivos de gran orgullo. Sobre María, el músico aseguró que es un privilegio tenerla en sus vidas: "Mis hijos tienen la suerte de tener la madre que tienen. María es el pilar de mi familia".

El actor no ocultó su admiración y profundo amor por su esposa: "No podes discutir el sol. Ella es un sol que nunca quema demasiado", expresó, revelando la admiración que siente por ella.

LOS ARANA

"Me siguen moviendo las mismas cosas que me movían al principio. No pensaba que iba a sentir esto a los 17 años, pero hoy, sintiendo lo que siento por ella, es muy maravilloso. Mi alma se dio cuenta en el segundo uno, y con el tiempo, se confirmó lo que sentía", agregó, destacando la conexión que compartieron desde el inicio de su relación.

Facundo Arana en +CARAS

Reflexionó también sobre el amor y la libertad en la pareja: "Somos de una época en la que había que buscar tu media naranja. Es un espanto eso... no, buscá a alguien que pueda ser libre a tu lado, respeta esa libertad. Eso es un aprendizaje, pero viene bien. Si lo haces, es espectacular".

Al hablar sobre cómo cuidar el amor, Facundo fue claro: "¿Hay que cuidar el amor, si es amor? Te lleva por delante. El amor se cuida solo. Te regala transitarlo". Y con profunda emoción, concluyó: "Me gusta infinitamente besarla. Quiero terminar mi vida en los brazos de María. Encontrar eso es muy lindo. La cantidad de veces que lo soñás y no lo encontras".

MDP