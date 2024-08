Facundo Arana y María Susini conformaron una hermosa y consolidada relación, siendo una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Aunque el actor siempre ha preferido mantener un perfil bajo, en su reciente entrevista en el programa +Caras, conducido por Héctor Maugeri, se abrió como nunca antes. Arana habló en profundidad sobre su familia y compartió cómo es él como padre y los valores que considera fundamentales a la hora de educar a sus hijos.

En los 17 años que llevan juntos, la pareja ha construido una familia unida y sólida. Sus tres hijos: India, de 16 años, y los mellizos, Yaco y León Moro, de 14, son el motor de su amor y motivo de gran orgullo. “Soy un papá permisivo que les da mucha libertad, y me da alegría serlo”, confesó Arana en el living de +Caras.

Durante la entrevista, Maugeri recordó la última portada de la revista Caras que protagonizó Arana junto a toda su familia. El actor reflexionó: “Miro para atrás y no cambiaría nada de la forma en que fuimos acompañando el crecimiento de nuestros hijos a lo largo de la vida. Lo hicimos sin un manual, incluso los errores forman parte del camino, te enseñan hacia dónde ir y hacia dónde no. La clave es que el error ocurra una vez y no constantemente”.

India, la hija mayor del actor, de 16 años, es una apasionada de la naturaleza y los animales; de hecho, practica equitación y tiene una yegua negra. “La relación que tiene con su yegua es como si hubieran nacido juntas. En casa los animales vienen de vacaciones, porque vivimos cerca del campo. Nos damos el lujo de eso”, comentó con orgullo.

En cuanto a su filosofía de crianza, Arana compartió: “Si los chicos pueden crecer junto a animales y aprender a respetar los tiempos de cada ser para que esté en un buen ambiente; después de eso, leer, escribir, pedir perdón, por favor y gracias, el resto es vivir la aventura de la vida”. Además, enfatizó: “Soy un papá permisivo que les da mucha libertad, y me da alegría serlo. Aprendí mucho de mi propio padre. Hay que saber escuchar y aprender. Me encanta llevarlos de acá para allá, viajar juntos”.

Facundo Arana en +CARAS

Hablando de sus mellizos, Yaco y León Moro, Arana destacó su conexión única: “Son dos polos idénticos y opuestos, pero maravillosamente simbióticos. Son magia pura”. Y agregó: “Estamos criando seres libres, pero que siempre saben dónde pueden volver. Los criamos con libertad, pero con límites, porque si no es otra cosa”.

Finalmente, el actor expresó su profundo amor por su esposa, María Susini: “Con la llegada de los chicos, el amor por ella se potenció. La amo hasta donde no se ven las estrellas. Poder decirlo con la sensación en el cuerpo es un hallazgo precioso. Me emociona”.

MDP