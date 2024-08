Natalia Oreiro y Facundo Arana: los secretos de una dupla imbatible

Facundo Arana es, sin duda, uno de los galanes más icónicos de la televisión argentina, reconocido por sus memorables actuaciones en telenovelas emblemáticas como Muñeca Brava y Sos mi vida. En estas producciones, protagonizadas junto a Natalia Oreiro, Arana y Oreiro demostraron una química actoral inigualable. En una nueva edición de +CARAS, Héctor Maugeri recibió a Facundo Arana en su living. Allí, el actor habló sobre el vínculo que mantiene con la actriz uruguaya y reveló los secretos detrás de esta dupla imbatible en la pantalla, que no sólo conquistó los corazones de los televidentes argentinos, sino que también dejó su huella en otros continentes.

Cuando Maugeri le preguntó qué significa Natalia Oreiro para él, Facundo respondió con claridad: "Es la compañera definitiva para cualquier cosa que quiera hacer, en televisión, en teatro, en cualquier lado".

“Hicimos dos bombazos. Muñeca Brava fue para siempre. Es la tira más vendida en la historia, es Argentina”, continuó Arana, destacando el éxito internacional de la novela. "Hoy en día, hay gente en Rusia que sigue viniendo al teatro gracias a Muñeca Brava".

Facundo Arana y Natalia Oreiro en Muñeca Brava

Luego, recordó su siguiente proyecto juntos: "Redoblamos la apuesta con Sos mi vida, la pasamos increíble, fue espectacular". Sin escatimar en elogios hacia su colega, agregó: “Natalia es extraordinaria. Es la compañera con la que cualquiera querría trabajar”.

La increíble anécdota que une a Natalia Oreiro y a Facundo Arana

Durante la entrevista, Héctor Maugeri sorprendió a su invitado con un mensaje especial de Natalia Oreiro. "Facu, sabes que te quiero mucho desde hace muchísimos años. Has sido un compañero excepcional, pero he tenido la oportunidad de conocerte como ser humano y me quedo corta si digo que sos una de las personas más hermosas que conocí, más solidarias y trabajadoras. Siempre estás ahí cuando se necesita algo...", expresó Oreiro.

Facundo Arana en el living de +CARAS

Luego de desearle lo mejor para él y su familia, Natalia compartió una desopilante anécdota de su tiempo juntos durante la filmación de “Sos mi vida” en 2006. Facundo le contó que estaba estudiando para piloto y le preguntó: "Si saco el carnet, ¿te animas a ser mi primera pasajera?". Natalia, incrédula, aceptó sin imaginar que Facundo tomaría la propuesta en serio. "Todos los días, después de la grabación, él iba a tomar clases. A los dos meses ya tenía el carnet, creo que nadie lo logró tan rápido, y por supuesto, me dijo: 'Tengo el carnet, ¿volamos?'. Creí que era un chiste", relató entre risas.

Natalia Oreiro y Facundo Arana

La experiencia quedó grabada y Oreiro cerró su mensaje diciendo que las sensaciones que tuvo fueron primero “de confianza en él; segundo, de libertad; y tercero, de pánico, algo que nunca había experimentado en mi vida. Fue alucinante".

Para finalizar, Arana completó la descripción de su colega y expresó: “Me pedís definir a este ángel”.

MDP