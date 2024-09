El reconocido humorista Favio Posca fue el invitado especial en la edición del lunes de +Caras, donde mantuvo una sincera charla con Héctor Maugeri. La entrevista, transmitida por Caras TV y Net TV, develó un mirada íntima de la vida del artista, quien compartió detalles de la crisis personal que atravesó y reveló los motivos que casi lo llevan a abandonar por completo su carrera en los escenarios.

Favio Posca es una figura disruptiva en el mundo del espectáculo que se destaca tanto en televisión como en cine. Con su desfachatez, estilo único y su compromiso con la profesión alcanzó una gran popularidad y reconocimiento. Sin embargo, a pesar de su éxito, decidió hacer una pausa en su carrera luego de 30 años ininterrumpidos de trabajo. Actualmente, está presentando su unipersonal "Transensual" en el Teatro Paseo La Plaza, pero antes de este regreso, pasó cuatro años alejado de los escenarios debido a una crisis personal que lo obligó a frenar de golpe y replantearse su futuro con el teatro y la actuación.

Favio Posca reflexiona sobre sus cuatro años lejos del escenario

En los primeros minutos de la entrevista, Maugeri le preguntó al famoso comediante sobre la inesperada decisión de alejarse de los escenarios. “Me sorprendió que dijiste basta. ¿Qué fue lo que pasó?” le consultó el conductor. Posca, con sinceridad, explicó: “Fueron cuatro años sin estar en Buenos Aires, después de 30 años sin parar y hacer un espectáculo tras otro. Necesité parar y, por suerte, me pude escuchar porque la mente me decía ‘seguí, seguí’. Mediante un gran trabajo de introspección, me dí cuenta que realmente era necesario parar”.

Favio Posca y Héctor Maugeri en el living de +Caras

Asimismo, el actor compartió que, en medio de su descanso, el deseo de actuar no aparecía. “Me relajo y, después de un año, sentí que el deseo no volvía. Era algo más profundo. No me presioné, creo que un artista no tiene que autopresionarse, ni sentirse presionado. Pude haber vuelto por oficio, pero no con ese fuego interno. Así estuve cuatro años, sin recuperar ese deseo que siempre tuve”. Finalmente, confesó que el amor de su familia y la autoreflexión lo ayudaron a recuperar, poco a poco, el deseo de regresar.

El renacimiento de Favio Posca

En sintonía, Maugeri también le consultó si este tiempo alejado de la profesión afectó su identidad como artista. “¿Quién es Favio Posca?”, le preguntó el conductor de +Caras y el actor reflexionó: “Soy un artista súper sensible. En estos años, me di cuenta de que soy más amoroso de lo que pensaba. También eso se refleja en mis nuevos espectáculos, en los que la conexión con el público es más directa”.

Favio Posca en +CARAS

Para Favio Posca, este tiempo de crisis no sólo significó una pausa, sino una transformación. “Es como volver a nacer”, concluyó el humorista, dejando en claro que este regreso a los escenarios no es simplemente la continuación de su carrera, sino una nueva etapa. Tras este largo y necesario proceso, el artista volvió a los escenarios y hoy llena salas a lo largo del país con su obra “Transensual”.

MDP