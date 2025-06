Juan José Campanella: “Ya no hay grandes estrellas como antes: el último es DiCaprio”

“Ya no hay grandes estrellas como antes: el último es DiCaprio”, sentenció Juan José Campanella en una entrevista exclusiva con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV). El reconocido director argentino, ganador del Oscar por El secreto de sus ojos, reflexionó sobre el presente del cine internacional, el ocaso de las grandes figuras y los cambios que atraviesa la industria del entretenimiento.

La experiencia de Juan José Campanella con grandes figuras del cine

"Uno trabaja con actores que han sido o son grandes estrellas: Graciela Borges, Beto Brandoni, Oscar Martínez, Marcos Mundstock. En Estados Unidos, trabajé con Hugh Laurie en 'House', cuando era la serie número uno en el mundo", rememoró Campanella. Acto seguido, agregó: "Y me doy cuenta de que, cuanto más importante y sólido está el actor en su carrera, más profesional y fácil de trabajar es".

El guionista explicó que la humildad y la conciencia del trabajo en equipo son esenciales para triunfar en la industria. "Solo llega a ese lugar el que tiene conciencia del equipo: de lo importante que es llevarse bien con los eléctricos, el director de fotografía, sus compañeros, el director, con todos".

Juan José Campanella en +Caras.

Además, el director de “Luna de Avellaneda” comentó que la industria no perdona a los soberbios: "Los tres o cuatro que he encontrado en mi carrera que eran actores difíciles, soberbios o poco compañeros, eran secundarios. Si alguno había llegado a un lugar relevante, la industria se encarga de volverlo para abajo o no le perdonan el primer fracaso".

En ese sentido, Campanella citó una máxima de Hollywood que resume esa lógica: "Portate bien con todos cuando estés subiendo porque te los vas a volver a encontrar cuando estés bajando".

La desaparición de las grandes estrellas del cine

En sintonía, Maugeri recordó una frase que el escritor había pronunciado tiempo atrás, y, sin dudar, la reafirmó: “Ya no hay grandes estrellas de Hollywood. El último es DiCaprio y tiene 50 años”. Según explicó, “al morir el cine masivo y la televisión masiva, no se están formando estrellas nuevas”, marcando así un fuerte diagnóstico sobre el presente de la industria.

"No hay un Paul Newman, un Al Pacino, un Robert De Niro. Cada época tuvo sus grandes estrellas cuya sola presencia garantizaba el éxito o, al menos, un piso de audiencia", reflexionó.

Leonardo DiCaprio.

La televisión y el cine en la era de las plataformas

"Todos los que están se hicieron estrellas hace más de diez años", aseguró Campanella, y extendió el diagnóstico al ámbito local: "Gente convocante es Guillermo Francella, Ricardo Darín y tres o cuatro más. Ya no hay posibilidades. Para convertirte en ellos necesitás 30 puntos de rating sostenido durante mucho tiempo, algo que ya no existe".

El director también destacó el impacto de las plataformas digitales en la fragmentación del público: "Con las plataformas, toda la televisión es de nicho. Necesitás éxitos de dos o tres millones de espectadores".

Juan José Campanella en +Caras: "Para convertirte en una estrella necesitás 30 puntos de rating sostenido, algo que ya no existe".

Finalmente, Campanella hizo una crítica que refleja el cambio de paradigma cultural: "La gente sigue yendo al cine, pero no en la medida de antes. No se hacen más comedias, no hay más cómicos populares. Es la primera década, desde que se inventó el cine, sin un gran cómico a nivel mundial".

Con una trayectoria impecable y una visión lúcida sobre el futuro del audiovisual, Juan José Campanella se consolida como una de las voces más autorizadas para analizar los cambios que atraviesan el arte y la industria del entretenimiento.