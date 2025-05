En una nueva emisión de +Caras, el ciclo de entrevistas de Caras TV, Héctor Maugeri recibió a Fernanda Metilli quien habló como nunca sobre su carrera, su historia personal y un momento muy especial: el día que Juan José Campanella la llamó para trabajar con él.

La humorista y actriz, que hoy protagoniza la obra Empieza con D, siete letras, una comedia dramática que se presenta en el Teatro Politeama de Buenos Aires, recordó con emoción cómo fue ese llamado inesperado. “Cuando me llamó Campanella, me sorprendí. Me dijo: ‘Yo sé que tenés un grado de sensibilidad que está bueno explorar. Creo que no me voy a equivocar, como en su momento me pasó con Darín’”, contó orgullosa.

Fernanda Metilli y Eduardo Blanco protagonizan la obra dirigida por Juan José Campanella y su esposa, Cecilia Monti.

Fernanda no lo podía creer. Que el director ganador de un Oscar por El secreto de sus ojos pensara en ella para un papel así, fue un gran reconocimiento. “Leí la obra y me dije ‘soy yo hablando’. Agregué un solo chiste, todo lo demás está escrito como hablo yo”, explicó. Según compartió, Campanella ya la había visto actuar antes y escribió ese personaje especialmente para ella.

Fernanda Metilli, la mujer y el humor

Durante la charla, también habló del lugar de la mujer en el humor. “Para mí, el humor no tiene género. Cuando era chica en casa se veía de todo. A mí me gustaban los chistes, no me importaba si los hacía un hombre o una mujer. Pero cuando crecí, me di cuenta de que la mujer no era la que hacía el chiste, era la que aparecía entagada”, recordó.

Eso cambió cuando empezó a ver a figuras como Ana Acosta en Rompeportones o Verónica Llinás en los sketches con Gasalla. “Ahí dije ‘esto también lo puedo hacer yo’. Nunca sentí que ser mujer fuera un límite. Yo quería hacer los mismos chistes que los hombres”, aseguró.

Fernanda Metilli en +Caras: “Trabajar con Campanella es un orgullo”.

También recordó que si bien durante su infancia era muy tímida, el humor fue una herramienta para socializar y desarrollar su personalidad. “A los 14 ya me decían que tenía carácter. Yo repetía los mismos chistes que hacía mi papá”, contó entre risas.

La pareja de Agustín Aristarán se formó como actriz, pero actualmente también es muy reconocida en la escena del stand up. Respecto a los desafíos de esa disciplina, explicó: “Yo me formé como actriz. El stand up es muy difícil. Parece fácil pero es todo lo contrario. No hay personaje, no hay máscaras, es el desnudo por completo”.

Por último, Fernanda Metilli, sobre su vida personal, no tuvo reparos y habló con total honestidad: “Soy ciclotímica. Tengo un cupo de energía para estar con gente. Mi novio ya se acostumbró, pero al principio le costó entenderlo”.