Silvio Soldán, prestigioso locutor y presentador de televisión, pasó por el segmento de entrevistas y realizó un recorrido por toda su vida de la mano de Héctor Maugeri. El programa que se emite de lunes a viernes, a las 20:00 hs, se encarga de honrar a cada uno de sus invitados.

Una de las consultas más importantes y populares es conocer el secreto o la fórmula por la cual se mantiene en forma tanto a nivel físico y mental a sus 89 años. En este contexto, el director de la Revista CARAS interrogó sobre esta cuestión y si realiza alguna dieta o alimentación.

"Alberto Cormillot, que es un gran amigo, me invitó a su programa 'Cuestión de peso'. Un día me puso en un pizarrón: 'Desayuno, almuerzo, merienda y cena'. Me preguntó qué desayunaba y almorzaba, le dije que ninguna de las dos", sostuvo en relación a la experiencia con el médico nutricionista. Luego, Maugeri le consultó: "¿De verdad?". Y reafirmó: "Sí, después de la pandemia empecé a comer un poco más".

La consulta con Cormillot no quedó ahí y ahondó en el tema: "Me preguntó si merendaba y si no comía nada en todo el día, le dije que sí. Cenar sí, ahí me consulta si ceno bien y respondo: 'Sí, ceno para estar bien'. Me comenta que eso está mal y cómo me siento, a lo que respondí que perfecto y dijo: Seguí así".

Posteriormente, la indagación fue si se cuidaba y si alguna vez tuvo peso de más, por lo que afirmó: "No, nunca me cuidé. Tuve algunos kilos de más, también de menos algunas veces. Después de la pandemia comencé a desayunar algunas frutas: uvas, peras, manzana. Pero no almuerzo, a lo sumo un sándwich o un tostado".

Mucho se habló de la manera de alimentarse, pero no de los gustos que mantiene por las bebidas alcohólicas de Silvio Soldán. "En la cena, toma vino con soda pero no mucho. La gente se ríe. Me gusta mucho la cerveza y el champagne. Me encanta brindar con las personas", comentó al respecto.

Por otro lado, otra de los tópicos de conversación fue el amor en su vida y cómo vivió determinadas situaciones con su pareja. Maugeri le mencionó si tuvo muchas veladas con champagne y jacuzzi, pero contestó que no hacía falta, entre risas y un ambiente cálido para hablar de todo.

"El amor es maravilloso. Me trajo muchas experiencias, infinidad de problemas pero el balance total es súper favorable. Yo a fin de año hago un balance y siempre es favorable. Lo malo es superado por lo bueno", aseveró en referencia al análisis que hace sobre el romance en su vida cotidiana.

Silvio Soldán y la abultada cantidad de corbatas

Como fue característico durante toda su carrera, el actor y locutor siempre mantuvo sus vestimentas a la perfección y combinadas para la ocasión que se le presentara. De hecho, no comparte para nada que actualmente se usen zapatillas para acompañar trajes o que los zapatos sean de un color distinto a las prendas superiores, según expresó en la entrevista con +CARAS.

Una parte importante de los outfits son las corbatas, las cuales eran una de mucha preponderancia para Silvio Soldán. Es por eso que Maugeri confirmó que en una época tuvo más de 300 y él complementó: "No tengo estilistas, lo hago solo. Cuando era pibe, en San Miguel tenía un modesto placard y allí una corbata de cartón que indicaba cómo combinar cada color".

"El cartón para combinar colores no se usa más", profundizó acerca de la conformación de su vestidor y luego criticó al acompañamiento actual que tienen los trajes: "Antes era un pecado usar zapatillas con traje. Ahora van de esmoquin y zapatillas. Las zapatillas son para hacer deporte, no para vestirse".

Por último, Silvio opinó sobre cómo hoy en día eligen vestirse las personas y situaciones que observó al ir a ver una obra en la pantalla de CARAS TV y Net TV: "Es como las ojotas que son para la playa y van a ver una obra de teatro con ellas en el verano. No lo puedo concebir. Es una falta de respeto hacia los actores".

