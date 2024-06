En la edición de miércoles, Silvio Soldán dijo presente y respondió todas las consultas que Héctor Maugeri le realizó en cuanto a su vida amorosa, sus experiencias personales y su carrera. A través de la pantalla de CARAS TV y Net TV, el presentador de televisión revivió momentos imborrables.

El programa que tiene su emisión de lunes a viernes, a partir de las 20:00 hs, busca honrar a cada una de las personalidades más importante que se acercan a +CARAS. En este caso, el autor de poemas y ex conductor de 'Feliz Domingo' fue agasajado por el director de la Revista CARAS.

Para comenzar a hablar de su infancia, Maugeri consultó acerca de cómo era su madre y en pantalla ubicó una foto en la que Silvio se ve de bebé. "Esa foto tiene 89 años", bromeó y posteriormente profundizó: "Mi papá era muy bajo perfil, a mi mamá le gustaba todo".

El actor es una persona que no nació en cuna de oro, como se suele decir habitualmente, y se realizó bien desde abajo. "Tuve una infancia muy feliz, pero muy pobre. No tenían un mango mis viejos. No estaban en la lona, estaban debajo de la lona. Pero fue feliz", recordó.

Además, describió cómo eran las labores que sus progenitores realizaban cuando era chico: "Mi papá era obrero, mi mamá limpiaba casas. Ella hizo de todo, hasta de obrera en una fábrica, iba recogiendo el ganado de la madrugada. Él también se la rebuscaba como podía".

Silvio Soldán y la gratitud de que nunca le faltó para comer

Su éxito lo llevó a disfrutar de una muy buena vida, estar trabajando y no tener ninguna necesidad o falta de dinero. De igual forma, sabe lo que es tener lo justo y lo que cuesta 'ganarse el mango de todos los días'. En +CARAS, destacó que gracias a que sus padres trabajaban incansablemente y jamás le faltó nada. Ante la mirada y escucha atenta de Héctor Maugeri, expresó: "Nunca pasé hambre".

Si bien durante la entrevista, emitida por la pantalla de CARAS TV y Net TV, se lo vio sonriente y con un desenvolvimiento total reveló que de muy joven era absolutamente vergonzoso: "Era muy tímido. En mi pueblo nadie podía imaginar que yo hoy esté charlando con vos acá. Por cualquier cosa me ponía colorado. Ahora los chicos no se sonrojan más, yo lo hacía por cualquier cosa".

Por último, Silvio guardó un lugar muy hermoso para recordar su ciudad natal: "Nací en Colonia Belgrano, un pueblo de Santa Fe. En mi pueblo trabajaba ayudando al canillita a repartir los diarios y revistas. Los diarios llegaban un día después y las revistas tres días más tarde".

