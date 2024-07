Este viernes, Luis Brandoni estuvo en +Caras (Caras TV) con Héctor Maugeri. Durante la cálida entrevista, además de evocar su amplia y destacada trayectoria profesional, el actor contó detalles de su relación con el famoso actor Robert De Niro y reveló el apodo que le puso.

Luis “Beto” Brandoni, de 84 años, es un apasionado de las artes escénicas y la política. Con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, también tiene una reconocida militancia en el radicalismo, espacio por el que fue diputado y por el que ocupó lugares centrales dentro del Estado. Actualmente, es protagonista de “Nada”, una de las series del momento, que próximamente estrenará su segunda temporada y que cuenta con la participación especial de la leyenda de Hollywood Robert De Niro.

"Nada", la serie de Star Plus con Luis Brandoni y Robert De Niro

La amistad de Luis Brandoni y Robert De Niro

Durante su visita al living de +Caras, Brandoni contó la historia de su relación con Robert De Niro. Los actores han mantenido una amistad durante años y ahora afianzaron su vínculo trabajando juntos en la serie "Nada". “A nosotros nos unió primero la relación amistosa, antes que la profesional que fue recién el año pasado”, explicó Brandoni.

Maugeri, intrigado, le preguntó cómo inició su vínculo con De Niro y, explicando, Brandoni lo llamó por su apodo: “A ‘Bobby’ De Niro lo conocí por Lito Cruz. Él estrenó una obra en Buenos Aires y apareció De Niro con un amigo. Salimos una noche, muy larga, muy divertida”, dijo el actor sobre su amistad con el protagonista de "Taxi Driver".

Luis Brandoni y Robert de Niro en las calles porteñas

La relación entre ambos viene de larga data, como lo demuestra una anécdota de mediados de los 80 que Brandoni reconstruyó en +Caras. El norteamericano se enteró que su colega estaba en Nueva York filmando Made in Argentina y no dudó. “Decile que me llame”, le dijo al actor que le pasó el dato. “Como eran las vísperas de la Nochebuena, y pensó que la iba a pasar solo, me invitó a su casa a pasarla con él”, rememoró.

En ese momento Beto expresó que De Niro es una persona maravillosa y destacó sus dotes actorales: "No lo conocen en calle porque es un grandísimo actor, no se parece a ninguno de sus personajes. Es un personaje adorable".

"Esa relación de amistad fue la razón por la cual De Niro aceptó hacer una serie de televisión, algo que nunca había hecho en su vida. No está mal que yo lo diga, pero él hace un rol secundario y vino por razones afectivas. Primero, porque ama Buenos Aires; y segundo, porque tiene amigos acá", reveló.

Por último, como dato de color, explicó que como no habla castellano, se comunican de una manera especial. “Hablamos un poco en inglés, otro en italiano y mucho con las manos”, bromeó.

MDP