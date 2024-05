Luis Novaresio dio una extensa entrevista a Héctor Maugeri en el programa televisivo +Caras, que ahora también se transmite por la pantalla de NET TV de lunes a viernes a las 20 hs. Durante la íntima charla, Novaresio contó cómo vivió su sexualidad en su juventud y a qué edad tuvo su primera pareja gay.

Dando detalles, el periodista contó que hasta los 20 años tuvo relaciones y novias mujeres. Sin embargo, confesó que “tenía 20, 22 años cuando un día me enamoré de un pibe”, y agregó: “Ya tenía más o menos claro que me sentía atraído por los varones”.

Maugeri, para recordar las inquietudes sexuales de su adolescencia, compartió fotos de un amor platónico del periodista: Tom Selleck. Un icónico actor de los años ‘80 conocido por su participación en la serie policial estadounidense "Magnum". “El más fachero de mi época de pibe”, señaló Novaresio, y lamentó algunos de los posicionamientos políticos del actor. En sintonía, recordando a su primera pareja gay, Novaresio reveló: “Mi primer novio tenía un aire a Tom Selleck”.

Además, el destacado periodista rosarino reflexionó también sobre su historial amoroso, en respuesta a una pregunta de Maugeri sobre si tenía la necesidad de estar acompañado. “Mirando mi historia, diría que sí, pero me tropecé con quienes terminé formando pareja”, expresó.

Revista Caras y la importancia de la visibilidad

Novaresio por otro lado ahondó más acerca de su decisión de visibilizar su matrimonio con su actual pareja, y se tomó unos minutos para destacar a la Revista Caras, que acompañó su unión con Braulio Bauab. “Lo que ha hecho la revista Caras no es frecuente. En algunas publicaciones me decían que no hablara de mi homosexualidad y pareja”. Y agregó: “Caras siempre fue una revista muy disruptiva”.

Novaresio y Bauab en la tapa de la Revista Caras

Acerca de dicha decisión, profundizó: “Mucha gente me preguntó ‘¿por qué no hiciste coming out antes?’ Cada uno hace lo que puede, a mí me parecía que algo iba a pasar. Es más, cuando contamos lo de Braulio, alguien importante de la televisión me dijo: ‘Te equivocaste, te va a ir mal, vas a perder público’. Hasta el día de hoy recibo agradecimientos de gente que se atrevió a contarlo a su familia”.

Luis Novaresio, Braulio Bauab y Vera

Por último, dando detalles de su familia ensamblada, Novaresio habló sobre el vínculo que están construyendo con la pequeña Vera, hija de su esposo. “Soy un buen padrastro; le tiendo un lazo de amor para contenerla en su crecimiento. Vera tiene un gran papá y una gran mamá”, concluyó.

MDP