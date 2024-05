Luis Novaresio dio una extensa entrevista a Héctor Maugeri en el programa televisivo +Caras, que ahora también se transmite por la pantalla de NET TV de lunes a viernes a las 20 hs. Durante la íntima charla, el destacado periodista reveló lo que lo motivó a empezar a ir al gimnasio y compartió detalles de su vida personal y profesional.

El periodista está atravesando un excelente momento tanto personal como profesional. Hace casi tres años, se casó con el empresario inmobiliario Braulio Bauab, y juntos formaron una familia ensamblada junto a Vera, hija de su esposo.

Recordando los primeros momentos en los que conoció a Bauab, Novaresio contó qué lo llevó al gimnasio: “Cuando conocí a Braulio, él me dijo ‘me gustan los chabones fit’, y entonces me anoté en el gimnasio”. Confiesa que le vino bien, admitiendo que además de mantener un buen estado físico a los 60 años, el ejercicio lo beneficia mentalmente.

Luis Novaresio y Héctor Maugeri en el living de +Caras

En otro momento de la entrevista, Héctor Maugeri, conocedor de los detalles más insólitos, le preguntó sobre sus “tocs”. El periodista confesó: “Yo leo el diario de papel. No me gusta que lo lea alguien antes que yo. Me gusta que quede bien plegado. Soy capaz de ir a comprar otro al kiosco”.

Luis Novaresio también comentó sobre su obsesión con el número 77: “Me persigue el número 77. Lo veo en todos lados”, y aclara que, en la jerga popular, el 77 significa “piernas de mujer”. En sintonía, Maugeri le preguntó qué parte de su cuerpo tiene más afinidad, a lo que Novaresio respondió: “Torso, pecho y brazo es lo que más me gusta de mí”.

Luis Novaresio en +Caras

Hablando de su rol como entrevistador, Novaresio soltó sin filtro: “Siempre que entrevisto a alguien, en algún momento me lo imagino cómo debe ser haciendo el amor. Sea quien sea, Vidal, Julio Bárbaro o presidentes”.

El día a día de Luis Novaresio y Braulio Bauab

Profundamente, el periodista confesó sobre su esposo: “Soy afortunado de haberme cruzado con Braulio, me interpela a pensar distinto”. Contando el día a día de su pareja, compartió: “Yo cocino en casa. Voy a entrenar y les dejo el desayuno”.

Novaresio también reveló su faceta de buen anfitrión, diciendo que le gusta recibir gente en su casa y que suele dejarle notas de amor a Braulio antes de irse al trabajo. Una de las cartas que le dejó rezaba: “Es mucho mejor lo que está pasando que lo que me imaginaba, pero no tanto como lo que va a pasar mañana”.

Confesó que era muy celoso, pero que lo está trabajando en terapia y ha mejorado mucho. “La pasaba re mal por los celos”, admitió. Además, reveló: “Con Braulio no vemos tele en la cama”, y agregó: “Soy muy erótico, más que Braulio”.

Finalizando la entrevista, Novaresio reflexionó: “Todos los días me pregunto quién soy”, mostrando una vez más su profundidad y autoconocimiento.

MDP