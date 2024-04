Martín Bossi, cómico y actor, pasó por ciclo de entrevistas a cargo de Héctor Maugeri, director de la Revista CARAS, en +Caras, por Caras Tv, y habló de todo.

En relación a la historia de tatuarse la firma, comentó que su padre tenía problemas para firmar y que solamente ponía la rúbrica en cuestiones netamente legales.

"Hay pocas firmas de mi papá porque le transpiraban las manos y tenía Parkinson. Durante mucho tiempo no firmó", confesó Bossi sobre la causa que no le permitía escribir bien a su progenitor.

El tatuaje de la firma de su padre.

Por último, contó la razón por la cual se tatuó. "Un día decidí tatuarme la firma de él para llevarlo a todo los escenarios a los que voy. Va a todos los escenarios y está de cara a la gente. Es muy fuerte", soltó el imitador.

La curiosidad de su padre por la habilidad de Martín Bossi para la actuación

El actor y cómico reveló una anécdota de cuando era chico y todavía iba al colegio. Allí, le tocó actuar y su padre al enterarse le consultaba cómo hacía para desenvolverse de esa manera.

Martín Bossi, su hermana Andrea y su padre.

"Me decía '¿Cómo hacés para actuar? Yo no puedo. A mi me transpiran las manos, me descompongo' y le respondía 'nada, actúo'", expresó Martín Bossi acerca de la curiosidad que tenía su padre por la facilidad para actuar que poseía.

