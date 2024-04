Martín Bossi en +Caras: “Subo al escenario para que la gente me quiera”

En una entrevista sincera e introspectiva con +Caras, el reconocido actor y humorista Martín Bossi abre las puertas de su intimidad a través de un diálogo conducido por Héctor Maugeri.

Martín Bossi es mucho más que un simple humorista. A punto de cumplir los 50 años, este destacado showman argentino tiene una clara visión de quién es y qué quiere expresar en el mundo del espectáculo. Su camino hacia el éxito está marcado por desafíos y obstáculos, que incluyen una difícil juventud tras la pérdida de su padre y los cuestionamientos a su deseo de actuar.

Martín viene de hacer una exitosa temporada de verano en Mar del Plata con su espectáculo "Bossi Live Comedy", donde no solo deleitó al público con su humor único, sino que también encabezó la venta de entradas, consolidando su posición como uno de los artistas más influyentes del país.

Martín Bossi confiesa

En la actualidad, el actor llena los teatros de la calle Corrientes. Durante una de sus presentaciones, Héctor Maugeri estuvo como espectador y el conductor recordó el conmovedor cierre del show: "Al final de tu espectáculo, te comunicas con la gente y les decis que en realidad no lo haces por el dinero ni por la fama, sino para que te quieran", y le preguntó: "¿Qué sentís que te falta?". A lo que Bossi respondió sinceramente: "En realidad, descubrí de grande que hago todo para que la gente me quiera. Pensé que quería fama, autos, casas. Pero después me di cuenta de que todo lo que hacía era para que la gente me quiera".

Martín Bossi junto a Héctor Maugeri

En un momento reflexivo, el invitado desmitifica la imagen del artista feliz, completo y sin problemas, contando en primera persona las sombras detrás del éxito: "Hay mucha soledad, Héctor", admite, y agrega: "Actúo por desesperación. Subo al escenario para que la gente me quiera".

Martín Bossi en el living de +Caras

Aunque muchos podrían asociarlo con la imagen del payaso triste, Bossi rechaza esta figura con la que no se identifica, ya que ha elegido deliberadamente estar donde está. Con plena conciencia del papel que desempeña en el escenario, el artista afirma que su espectáculo transmite un mensaje de amor e inspiración en un mundo que él considera hostil. A nivel personal, admite que el escenario es para él una forma de terapia.

La entrevista de Héctor Maugeri a Martín Bossi en +Caras ofrece mirada profunda a los recuerdos y el corazón de uno de los artistas más destacados de Argentina, dejando al descubierto las complejidades detrás de la sonrisa del showman.

