El origen de “La Cátedra del Macho” y el rol clave de Alejandro Fantino

En una entrevista íntima y reveladora en +Caras, el ciclo que conduce Héctor Maugeri en las noches de Caras TV, Coco Sily repasó momentos clave de su carrera y profundizó sobre el nacimiento de uno de sus personajes más populares: La Cátedra del Macho. Con su estilo inconfundible, el humorista argentino explicó cómo surgió esa figura estereotipada que marcó una época en la televisión.

“El macho argentino es alguien que prácticamente ya no existe. Fue un estereotipo de una época, era el personaje que yo hacía en Animales Sueltos. Sin Animales Sueltos no podría haber hecho La Cátedra, ni tampoco llenar el Luna Park. Alejandro [Fantino] me ayudaba todas las noches a difundir, me dio popularidad y me acercó a la gente”, reconoció Sily sobre el impacto que tuvo el ciclo de América TV en su carrera.

El origen de “La Cátedra del Macho”

La Cátedra del Macho es un espectáculo esencialmente humorístico que aborda la masculinidad desde una perspectiva argentina y se construyó desde un personaje exagerado, con un tono barrial y nostálgico. “Yo reivindicaba la cosa barrial, en contra de la modernidad, de la frivolidad que tiene la farándula. Estaba en contra de todo eso. Yo era el barrio, la Revista Boles, El Gráfico, todo desde un personaje estereotipado que a la gente le causaba mucha gracia”, explicó.

Aunque muchos vincularon directamente ese personaje con el machismo, Coco fue claro al marcar su distancia entre su creación artística y su persona: “No tenía que ver con una cosa patriarcal, que yo nunca la tuve. Tuve una familia en la que mi mamá trabajaba a la par de mi papá y, a veces, ganaba más guita que él. Me crié con ese concepto, no con el de la mujer cocinando”.

Con el auge del feminismo y el debate sobre los roles de género, La Cátedra del Macho fue puesta en cuestión. Sin embargo, según argumentó, se trata de una obra provocadora que invita a la reflexión sobre la masculinidad. “Con la revolución feminista todos decían ‘se acabó La Cátedra del Macho’, pero eso no pasó porque yo nunca tuve un concepto machista ni machirulo”, sostuvo.

No obstante, el cómico tuvo una transformación personal, donde su hija tuvo un papel fundamental. “Tenía esos gestos de esperar que la mujer levante la mesa. Eso me lo curó mi hija. Es una feminista militante, me sanó. Me enseñó con muchas discusiones. Es una de mis grandes maestras en la vida”.

Así, Coco Sily dejó en claro que La Cátedra del Macho fue, más que un personaje polémico, un espejo de una época que él mismo supo cuestionar con el tiempo, adaptándose y aprendiendo. Y en ese recorrido, Alejandro Fantino fue una pieza fundamental para que esa creación se transformara en un fenómeno cultural.