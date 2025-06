En los últimos meses, la figura de la China Suárez está en constante análisis por parte de los usuarios de redes sociales ya que está en medio de la gran guerra mediática y judicial que mantienen Wanda Nara y Mauro Icardi. Es que en enero pasado, la actriz y el jugador blanquearon su romance que había comenzado con el escandaloso Wandagate en 2021, colocada como la tercera en discordia en el matrimonio.

Es por esta escandalosa separación y posterior blanqueo de su nuevo vínculo, la ex Casi Ángeles está en el foco de atención, tanto por parte de sus fanáticos como por los de Wanda Nara. Y esta centralización de interés deja expuesta diversos aspectos, que para muchos pasan desapercibidos, pero para otros no. En este contexto, se viralizó un análisis que realizó el usuario de TikTok, Hugo Leal, comparando dos imágenes que dejarían al descubierto una particular actitud que habría tenido Suárez.

La China Suárez: la foto que desató polémica y especulaciones

Desde enero pasado, la cuenta de Instagram de la China Suárez cambió de estilo. Atrás quedaron las publicaciones en las que aparecía sola, para comenzar a mostrar como es su armoniosa y feliz vida junto a Mauro Icardi. Desde imágenes en sus tiempos libres, sus viajes por el mundo y los momentos más divertidos que disfrutan son los contenidos más compartidos por la joven madre de tres.

Pero también, deja en evidencia que la pareja comparte ese amor y conexión por la naturaleza. En este contexto, en abril pasado la China Suárez compartió una serie de imágenes donde mostró un especial momento con "visitas", en referencia al momento en el que una mariposa se posó sobre su rostro, puntualmente en su nariz. Como creencia popular, se indica que cuando este insecto se acerca a un humano es símbolo de una transformación, crecimiento personal y renovación espiritual.

A partir de esta creencia, es de gran importancia ser "elegido" por una mariposa. Por ello, estas imágenes de la actriz, transmitieron cierta paz y espiritualidad, que también se refleja en el rostro de ella. Pero esta mirada queda un tanto desvirtuada a partir de un análisis que se viralizó en TikTok, que realizó Hugo Leal, un usuario que comparó esta imagen con otra.

"Tengo una amiga que cría mariposas y hace poquito la China Suárez publicó la foto donde tiene una mariposa apoyada en la nariz, o que se posó como una cuestión mágica y ese momento fue captado", introdujo Leal. Acto seguido, planteó una interrogante: "¿Esto es verdad o no es verdad?".

"Como pueden ver, la mariposa está (apoyada) con las patas chuecas y eso quiere decir que la mariposa está muerta. En la publicación de mi amiga, está con las patitas realmente apoyada en el dedo. Entonces, lo que podemos comprobar es que está muerta, que lo que hizo fue mentir. Mintió en la foto, quedó divina la foto pero una especialista nos dice que está muerta", aseguró el joven, que además indicó que esta actitud de Suárez le generó confusión ya que si bien la actriz genera contenido para las redes pero el animal estaba sin vida. "Ella agarró la mariposa muerta y se la pegó en la nariz y nos está mintiendo", cerró.

Este análisis generó una rápida controversia en redes sociales, donde se expusieron diversas opiniones al respecto. Pero también este asunto se trasladó a la publicación original de la actriz, que pese a ser un post con meses de antigüedad, los usuarios no dudaron en comentar. "Se te subió y se murió"; "Naturaleza muerta se llama la foto"; "Pobre mariposa";" Yo viniendo a corroborar que la mariposa esté muerta"; "Está muerta mira el color y todo como nos nos dimos cuenta", fueron algunos de ellos.

Una vez más, la China Suárez queda en medio de una fuerte polémica, en la que las críticas son diversas y, para muchos, genera dudas sobre la veracidad de sus accionares.