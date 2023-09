Coco Sily y Caramelito Carrizo se separaron hace casi dos meses y su ruptura fue motivo de comentarios.

En ese entonces, la noticia de su relación era todo una novedad en el mundo del espectáculo y ambos se mostraron felices ante las cámaras por el inicio de esta relación prometedora.

Sin embargo, a poco de blanquear, Caramelito Carrizo y Coco Sily confirmaron la separación de manera abrupta y comenzaron los comentarios. Al parecer, la ex conductora infantil habría decidido darle una nueva oportunidad al amor a su ex marido y papá de sus hijos, Damián Giorgiutti.

Lo cierto es que, esta noticia cayó como un balde de agua fría para Coco Sily quien se mostró muy triste sobre esta decisión.

Qué dijo Coco Sily de Caramelito después de la ruptura

Cuando ya pasó un tiempo de esta separación, Coco Sily volvió a mencionar el mal momento que pasó con Caramelito Carrizo, a pesar de mantener palabras de amor hacia la ex conductora.

"Fue como una desgracia cuando te pasa eso, no la situación de pareja, pero la viralización de la ruptura", dijo el humorista en el ciclo radial "Escucho ofertas".

Luego, Coco Sily reveló cómo llevó adelante todo el ruido mediático que implicó esta relación. "Me dejó muy rápidamente. Yo no lo vi venir porque de un día para el otro me dijo que no quería estar más conmigo porque quería apostar a otra relación", reconoció.