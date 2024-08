Pola Oloixarac analiza a fondo el vínculo de Javier Milei con Yuyito González y Fátima Flórez

Pola Oloixarac, escritora, periodista y filósofa argentina, es conocida por su habilidad para abordar temas incómodos y provocar reflexiones profundas a través de sus novelas y ensayos. Colaboradora en medios internacionales y nacionales, algunas de sus obras más destacadas incluyen Las teorías salvajes, Las constelaciones, Galería de celebridades argentinas y Mona. Actualmente, reside en Barcelona junto a su hija pero, por la presentación de su último libro Bad Hombre, se encuentra visitando su país natal. Antes de su regreso, Oloixarac fue entrevistada por Héctor Maugeri en +CARAS, donde conversó sobre la denuncia de la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández y analizó en detalle el vínculo de Javier Milei con Yuyito González y Fátima Flórez.

El romance de Javier Milei con Yuyito González y Fátima Flórez

El romance entre Javier Milei y Yuyito González es de público conocimiento. Recientemente, el presidente oficializó su romance con González con un beso ante miembros del Gobierno en un acto en el CCK. Antes de su relación con la ex vedette y conductora, Milei estuvo vinculado a la actriz y humorista Fátima Flórez por un corto periodo de tiempo.

Durante la entrevista, Maugeri le preguntó a Oloixarac cuál era su perspectiva sobre el poder y las mujeres en el caso de Milei, tomando como referencia las tapas de revista de Yuyito González y Fátima Flórez. La escritora analizó: “Cada presidente ha contado una historia de amor. Perón y Evita, Néstor y Cristina, todo se narra como una telenovela. Evita con sus joyas, Cristina como la esposa militante que terminó siendo presidenta”.

Yuyito González y Javier Milei juntos en Rosario

“Con Milei, entramos en la trasnoche: mujeres exuberantes, vedettes y ex vedettes”, completó la periodista y también señaló que esta relación es la manera de Milei de integrarse a la historia argentina, dado que Yuyito es la ex pareja de Carlos Menem.

Pola Oloixarac asegura que Javier Milei no sabe besar

Maugeri indagó sobre si era conveniente para un presidente estar en una relación con una mujer del mundo del espectáculo. La célebre escritora respondió: “Si están enamorados… Pero me sorprenden los besos de Milei; es como si no supiera besar. Fátima le agarra la cara como enseñándole, parece que no hubiera familiaridad”, comentó mientras en pantalla se mostraba una imagen del beso entre Fátima y el líder de La Libertad Avanza.

El beso de Javier Milei y Fátima Flórez

Por otro lado, la escritora de “Bad Hombre” destacó cómo Milei y Yuyito han creado una narrativa diferente: “Milei tiene una imagen muy particular. Ahora ha dejado de sostener tantas carpetas que usaba para taparse algunas partes que no le gustaban”, observó, señalando su estómago.

La escritora concluyó diciendo: “Me gusta que es coqueto. Se pone marrón por la papada. Siempre posa de la misma manera. Es un presidente del Siglo XXI que nació en la pantalla y tiene una conciencia muy fuerte de la imagen mediática”.

MDP