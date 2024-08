Pola Oloixarac rompió el silencio y habló sobre Fabiola Yañez: "estaba siendo hostigada en un palacio de cristal"

Pola Oloixarac, escritora, periodista y filósofa argentina, es conocida por su capacidad para sumergirse en temas incómodos y suscitar sentimientos grises y provocadores a través de sus novelas y ensayos. Colabora con medios internacionales y nacionales, y entre sus últimas obras destacan Las teorías salvajes, Las constelaciones, Galería de celebridades argentinas y Mona. Actualmente, reside en Barcelona junto a su hija y asegura que “solo a través de la escritura y mis máscaras logro encontrar un sentido vital a la vida”. Antes de regresar a España, Oloixarac fue recibida por Héctor Maugeri en +CARAS, donde mantuvieron una imperdible e interesantísima entrevista, y la escritora habló de su libro “Bad hombre” y de la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández.

Paola Caracciolo, más conocida por su seudónimo Pola Oloixarac, reflexionó durante la entrevista sobre su rol como escritora: “Cuando uso máscaras, me transformo en escritora. En realidad, la escritora está todo el tiempo presente. Estoy siempre tomando notas. Mi relación con los demás se basa en convertirlos en personajes. Las personas no saben que son tus musas, pero lo son”.

Pola Oloixarac junto a Héctor Maugeri en el living de +CARAS

Oloixarac regresó a su país natal para presentar su último libro, Bad Hombre (de la editorial Random House), una novela que, según ella, es una ficción basada en hechos reales. En esta obra, aborda un tema incómodo y delicado: el acoso y la cancelación injustificada, que muchas veces persigue solo la venganza en lugar de la justicia. “Son historias reales de mujeres reales que me contactan y me piden que las ayude a arruinar a los hombres que las dañaron. No sé muy bien qué pasó, pero son acusaciones muy graves y tengo que tomar partido. Me convierto en una especie de detective y empiezo a tirar del hilo de estas historias, encontrándome con estas pasiones. A veces, una mujer se convierte en un dios vengador”, explicó.

Pola Oloixarac analizó el caso de Fabiola Yañez

En medio de un contexto caldeado por las denuncias de violencia de género de la exprimera dama Fabiola Yáñez contra el expresidente Alberto Fernández, Oloixarac analizó el caso. El tema cobró una actualidad apremiante en estos días al punto que, incluso, la tapa de su libro se convirtió en un meme relacionado con la polémica.

“La víctima habla cuando puede. Si te cuenta su historia y te muestra pruebas, ¿cómo no le vas a creer?. El 'Yo te creo, hermana' se inventó para que las denuncias no sean desestimadas. No hay que patologizar a estas personas. Algunos dicen que Fabiola Yánez vivió como una reina durante la pandemia, pero eso no quita que estaba encerrada en un palacio de cristal, sufriendo esa situación, siendo invisibilizada y hostigada”, afirmó la escritora en el living de +CARAS.

Pola Oloixarac en +CARAS: "Fabiola estaba encerrada en un palacio de cristal, siendo invisibilizada y hostigada"

Cuando Maugeri le preguntó si debíamos empatizar con una mujer que tiene una historia polémica detrás, la escritora respondió: “Son cosas separadas. Empatizar con una víctima no implica que te conviertas en su fan. No soy fan de Fabiola, pero puedo reconocer cuando una mujer sufre y quiero escuchar su historia, saber a quién votamos los argentinos. Poner toda la carga en juzgarla es algo que no comparto”.

Pola Oloixarac en +CARAS

Desde su perspectiva analítica, Oloixarac concluyó: “Fabiola tiene un cierto sentido de suspenso en la forma en que cuenta su historia. Es como una serie de Netflix. Es muy fuerte el contraste entre las banderas de Alberto Fernández como presidente feminista, con sus corbatas verdes y su discurso de abolir el patriarcado, y la realidad de cómo se manejaba realmente. Esta distancia te hace cuestionar quién fue este líder que hasta hace unas semanas era el presidente del Partido Justicialista (PJ)”.

