Pola Oloixarac habló sin filtro sobre Alberto Fernández: por qué lo tildó del “preferido de las feministas”

Pola Oloixarac, escritora, periodista y filósofa argentina, se destaca por su habilidad para abordar temas incómodos y provocar reflexiones profundas a través de sus novelas y ensayos. Colaboradora en medios internacionales y nacionales, entre sus últimas obras destacan Las teorías salvajes, Las constelaciones, Galería de celebridades argentinas y Mona. Actualmente, reside en Barcelona junto a su hija, y afirma que “sólo a través de la escritura y sus máscaras logra encontrar un sentido vital a la vida”. Antes de regresar a España, Oloixarac participó en una imperdible entrevista con Héctor Maugeri en +CARAS, donde habló sin filtro sobre la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández y explicó por qué llamó al expresidente “el preferido de las feministas”.

“La víctima habla cuando puede. Si te cuenta su historia y te muestra pruebas, ¿cómo no le vas a creer? El 'Yo te creo, hermana' se creó para que las denuncias no sean desestimadas. No hay que patologizar a estas personas. Algunos dicen que Fabiola vivió como una reina durante la pandemia, pero eso no quita que estaba encerrada en un palacio de cristal, siendo invisibilizada y hostigada”, aseguró Oloixarac sobre la situación que atravesó la exprimera dama.

Desde su perspectiva analítica, la escritora comentó: “Es muy fuerte el contraste entre las banderas de Alberto Fernández como presidente feminista, con sus corbatas verdes y su discurso de abolir el patriarcado, y la realidad de cómo se manejaba realmente. Esta distancia te hace cuestionar quién fue este líder que hasta hace unas semanas era el presidente del Partido Justicialista (PJ)”.

En ese momento de la conversación, Maugeri acotó: “Vos habías definido a Alberto Fernández como ‘el machirulo preferido de las feministas’, ¿no?”. A lo que Oloixarac explicó: “Es tremendo sentir que un movimiento tan importante para las mujeres como el feminismo parece priorizar a los hombres, los machos del poder”.

Además, la escritora profundizó: “Esa es otra de las cosas que analizo en mi libro [Bad Hombre]: si formas parte del grupo influyente, tenes la posibilidad de cancelar a alguien o protegerlo, como si la cancelación fuese un botón que puedes usar para avanzar o para proteger”.

Pola también se refirió al caso de Pedro Brieger: “Cuánto más te ufanas de ser súper progre, feminista y aliado, es porque más chanchitos tienes para esconder”, concluyó.

