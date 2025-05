Durante décadas, el nombre “Coca” fue sinónimo de sensualidad, cine, erotismo en Argentina. Isabel Sarli no solo marcó una era como actriz, sino que también se convirtió en un ícono popular. Pero, detrás de ese apodo tan emblemático, ¿qué hay realmente? ¿De dónde viene el famoso “Coca”? En su primera entrevista televisiva desde la muerte de su madre, Isabelita Sarli, hija de la modelo y vedette, rompió el silencio en una charla íntima con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV). Entre muchos recuerdos y anécdotas, despejó una de las dudas más repetidas del imaginario popular.

Durante años, se elaboraron diversas versiones sobre el apodo. La más instalada —y seguramente la más simplista— asociaba el “Coca” con su figura, según decían, a la silueta de una botella de gaseosa. Sin embargo, esa explicación resultó ser solo un mito más alrededor de una figura que, como toda leyenda, estuvo rodeada de muchas fantasías.

La realidad, según su hija, es mucho más sencilla y, al mismo tiempo, mucho más íntima: era un apodo familiar. Un gesto de amor materno que trascendió el círculo privado para convertirse en marca registrada.

Afiche de Fiebre, uno de los clásicos con los que Isabel “la Coca” Sarli hizo historia en el cine argentino.

“Se dicen muchas cosas de ella que no son. No averiguan. Por ejemplo, decían que a mi mamá le decían ‘Coca’ porque tenía el cuerpo de una famosa gaseosa. Pero no. Su mamá le decía así. Desde chiquita le decían así”, reveló Isabelita, buscando limpiar de cosas falsas el legado de su madre.

Más allá del nombre: una mujer, una madre, una historia

La revelación vino acompañada de un testimonio sincero y emotivo sobre el vínculo entre madre e hija. “Nunca me separé de ella. Siempre vivimos juntas. Teníamos un vínculo único”, contó Isabelita, quien remarcó que esta fue su primera nota desde la muerte de su madre en 2019.

Isabelita Sarli en +Caras: “Teníamos un vínculo único”.

Además de despejar versiones, Isabelita aprovechó para reivindicar la figura de su madre en su costado más humano. Lejos de la imagen arrolladora que transmitía en la pantalla, aseguró que “la Coca” era tímida, reservada, y maternal. “Yo tengo orgullo de mi mamá por el amor que ella me dio”, resumió con emoción.

Así, en un gesto de momeria y homenaje, Isabelita Sarli devolvió a la figura de “La Coca” su verdadero rostro: no solo la de un ícono sexual del cine argentino, sino también la de una hija, una madre, y una mujer real, con historias, afectos y verdades que merecen ser contadas.