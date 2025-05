La hija de Isabel “La Coca” Sarli habla por primera vez: “Su amor me hizo parecerme a ella”

Después de casi seis años de silencio tras la muerte de Isabel “La Coca” Sarli, su hija, Isabelita Sarli, rompió el silencio en una entrevista íntima con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV). Por primera vez, la hija de la icónica actriz habló públicamente sobre su vínculo con la diva del cine argentino, los mitos que rodearon su figura y cómo el amor materno la marcó de forma indeleble.

“Fue todo el amor que ella me dio. Me transformó. No me veo igual, ni es que me quiero parecer a ella”, expresó Isabelita al reflexionar sobre el notable parecido físico y gestual que comparte con su madre. A pesar de no tener un vínculo biológico, el lazo emocional fue tan fuerte que dejó huellas profundas en su identidad.

Isabelita Sarli en +Caras: “Su amor me transformó”.

En esa línea, habló sin vueltas sobre su imagen y decisiones personales con el paso del tiempo. “Mi mamá jamás se hizo una cirugía. Yo me hice las lolas, pero esta carita es mía. Me quise poner un poco más... hoy me arrepiento”, confesó con honestidad.

La primera nota de Isabelita tras la muerte de su madre

Con 42 años y casada con Damián Almirón, Isabelita eligió durante años mantenerse lejos del foco mediático, llevando una vida tranquila y enfocada en preservar el legado de su madre. “Se dijeron muchas cosas después de que mi mamá murió. Yo nunca di notas. Esta es la primera después de que ella falleció”, explicó, visiblemente conmovida.

Aprovechó, también, para desmentir una de las versiones más repetidas sobre el apodo de su madre: “Se dicen muchas cosas de ella que no son. No averiguan. Por ejemplo, decían que a mi mamá le decían ‘Coca’ porque tenía el cuerpo de una famosa gaseosa. Pero no. Su mamá le decía así. Desde chiquita le decían así”, aclaró con firmeza.

El tributo a La Coca Sarli que realizó su hija con Revista Caras.

Una madre, un ícono, una historia compartida

Más allá de la figura erótica y sensual que dominó las pantallas durante décadas, Isabelita recordó a una madre amorosa, presente y profundamente tímida. “Yo tengo orgullo de mi mamá por el amor que ella me dio. Ella me contaba miles de anécdotas”, rememoró.

Isabelita Sarli en +Caras: “Con mi mamá teníamos un vínculo único”.

“Nunca me separé de ella. Siempre vivimos juntas. Teníamos un vínculo único. Hasta que no hablaba con ella no me quedaba tranquila, y lo mismo le pasaba a ella”, dijo emocionada.

Tras la partida de su madre, Isabelita Sarli hizo su primera aparición pública en +Caras. Durante la conversación con Héctor Maugeri no sólo buscó honrar el legado de una de las actrices más representativas del cine argentino, sino que iluminó su costado más desconocido, humano y genuino.