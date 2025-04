La romántica historia de Juan Ingaramo y Violeta Urtizberea: “Fue un flechazo”

En el living de +Caras, el ciclo de entrevistas conducido por Héctor Maugeri para Caras TV, Juan Ingaramo dejó por un momento su faceta de artista para revelar algo mucho más íntimo: el inicio de su historia de amor con Violeta Urtizberea, su compañera desde hace casi una década y madre de su hija, Lila. En una charla amena y sincera, cargada de recuerdos y emociones, el músico cordobés abrió el corazón y compartió cómo fue aquel flechazo que cambió el rumbo de su vida para siempre.

La historia de amor de Juan Ingaramo y Violeta Urtizberea

Todo comenzó mucho antes de conocerse en persona. Ingaramo, por entonces recién llegado a Buenos Aires, ya había visto a Violeta. No la conocía, pero la encontró en una revista mientras hojeaba sin demasiadas expectativas en su Córdoba natal. “No tenía tele, me había desconectado de la farándula, pero me acuerdo el momento exacto de haberla visto en una foto. Decía Violeta Urtizberea…”, recordó con una sonrisa, ante la mirada atenta de Maugeri que escuchaba su relato.

También tenía presente a su familia, especialmente a Mex Urtizberea, padre de la actriz, a quien recordaba por sus apariciones en televisión. “Me daban miedo esos chicos”, dijo entre risas, “en Córdoba éramos más tranquilitos”, agregó.

El tiempo pasó y el destino hizo lo suyo. A través de amigos en común del ambiente artístico, Juan fue invitado a ver Isósceles, una obra en la que actuaba Violeta. Fue al verla allí, en esa función, donde se produjo lo que él mismo define como “un flechazo”. Después del teatro, compartieron una cena con amigos y aunque él intentó mostrarse relajado, confiesa con humor que la atracción le jugó en contra. “Se me caían los cubiertos, fue un papelón”, admitió con ternura.

Juan Ingaramo en +Caras.

Luego de enterarse que Violeta se había separado, Ingaramo decidió dar el paso. Le escribió un mensaje por Facebook, para invitarla a una cita. La propuesta: un encuentro a solas. Sin embargo, ella le sugirió sumar más amigos, algo que lejos de desalentarlo, terminó marcando el comienzo de su historia. “Fue el día de los enamorados, el 14 de febrero de 2015. Estaba marcado por el destino. Desde ese día no nos separamos más”.

Juan Ingaramo y Violeta Urtizberea junto a su hija, Lila.

Hoy, diez años después, la pareja sigue tan sólida como entonces. En 2019, Juan Ignaramo y Violeta Urtizberea dieron la bienvenida a Lila, su hija, que vino a coronar una relación construida con paciencia, respeto y mucho amor. “La paternidad me dio algo que no sentí jamás con el éxito”, comentó también el músico, confirmando el amor que tiene por su familia.