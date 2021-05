¿Se casan? El posteo del novio de Violeta Urtizberea que llamó la atención

Violenta Urtizberea y Juan Ingaramo están hace más de seis años juntos y tiene a su hermosa hija Lila de un año y siete meses y si bien no suelen mostrarse juntos en las redes, hoy el talentoso músico llamó la atención de todos los seguidores de la pareja luego de subir unas fotos probándose un traje rosa y uno blanco en su cuenta de Instagram con la leyenda "17 del 5 casamiento". ¿Se casa la feliz pareja?

En diálogo con la actriz, CARAS Digital averiguó qué pasa realmente. "Ay... ya tengo varios mensajes preguntándome si me caso. ¡Lo voy a matar! Las cosas que hace para sacar una canción. La realidad es que no nos casamos el 17 de mayo, el lunes que viene saca un nuevo tema con un video de casamiento y el 20 ya sale el disco completo que grabó. La verdad es que en la vida real no me caso, habrá que ver el video para saber qué pasa", dijo entre risas Violeta quien atendió a este portal con mucha amabilidad.

Violeta Urtizberea fue mamá

La pequeña Lila llegó al mundo en la Clínica y Maternidad Suizo Argentina y se encuentra en perfecto estado de salud. Pero después de realizar la presentación oficial de la pequeña, la actriz compartió una hermosa postal que la muestra divina después del parto. "Nos divertimos en primavera y en invierno nos queremos morir", escribió la actriz en una de las postales en las que aparece con un ramo de flores en su boca. "Violeta, Lila y... Celeste", agregó luego en las hermosas postales.

Al momento de presentar a su niña, Violeta escribió un tierno post en el que dedicó también un mensaje a su pareja, Juan Ingaramo. "La primavera me regaló la flor mas hermosa. Lila . @juaningaramo, el padre y el amor de mi vida", expresó.

Días antes de dar a luz, la actriz habló en exclusiva con CARAS y contó cómo vivió la llegada de su bebé. “Hace cuatro años que estoy de novia con Juan y si bien veníamos hablando del deseo de ser padres, no esperaba quedar embarazada tan rápido. Cuando dijimos ‘ahora’ pensamos que la llegada de nuestro primer bebé iba a tardar más. Pero lo bueno de que todo se diera de forma repentina es que nos evitó la ansiedad de esperar a quedar", dijo y agregó: "Lo que sí es una locura es todo lo que te sucede físicamente, tanto que resulta muy difícil no estar en el presente, en las modificaciones del cuerpo y los movimientos del bebé en la panza. Te van sucediendo cosas nuevas todos los días, muy flasheras, que te mantienen en un presente intenso, y eso está bueno porque te ayuda a transitar todo más relajada.