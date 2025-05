Fabián Mazzei fue el protagonista de una nueva edición de +Caras, el ciclo de entrevistas íntimas que Héctor Maugeri conduce por Caras TV. En una conversación cálida y profunda, el actor repasó su historia personal, su trayectoria en televisión y sus inicios en el mundo de la actuación.

El programa de TV que cambió la vida de Fabián Mazzei

Con 59 años, una sólida carrera artística y una vida personal consolidada —hace 12 años que está casado con la actriz Araceli González—, Mazzei abrió su corazón para contar cuál fue el momento en que sintió que su vida empezó a cambiar. “La primera vez que fui feliz fue cuando me llamaron para hacer mi primer programa de televisión, Amigovios. Fue un sueño cumplido después de haber estudiado, ido a castings, hecho publicidad para mantenerme”, recordó con emoción.

Su debut en la televisión Argentina con la tira juvenil Amigovios marcó un antes y un después en su carrera pero, sobre todo, en su vida. “Fue un momento de felicidad plena. A partir de ahí todo tiene que ver con mi trabajo y profesión”, agregó.

Fabián Mazzei en +Caras: “Fui feliz fue cuando me llamaron para hacer mi primer programa de televisión”.

La infancia de Fabián Mazzei

El actor también rememoró su infancia y los primeros pasos que lo acercaron al escenario. “Me llamaban para hacer todos los próceres en la escuela secundaria: San Martín, Belgrano, Sarmiento”, contó entre risas. “Ahí me empezó a gustar y busqué un maestro”, explicó sobre el inicio de su vocación.

En +Caras, Fabián Mazzei recordó su infancia.

Además, compartió que encontró en la actuación una forma de canalizar su mundo interior y de expresarse. “Me gustó el hecho de no ser yo y componer. Para mí era un juego, en realidad la actuación es un juego. Es componer y crear algo, y a partir de ahí darle vida a un personaje”, explicó con entusiasmo. Y agregó que “la actuación me ayudó a canalizar ciertas emociones. Tal vez en la vida no era tan expresivo, pero en la actuación sí”.

En este nuevo capítulo de +Caras, Fabián Mazzei dejó ver no solo su lado profesional, sino también su sensibilidad y compromiso con el arte, demostrando que detrás del actor hay una historia de esfuerzo, pasión y crecimiento personal.