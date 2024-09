En una entrevista exclusiva para +CARAS, realizada por Héctor Maugeri, Alfredo Casero no sólo compartió detalles de su vida privada, sino que también repasó su trayectoria artística, por la cual forjó el estrecho lazo que lo une a Fabio Alberti y Diego Capusotto, con quienes compartió momentos inolvidables en Cha Cha Cha, el icónico programa que marcó una era en el humor argentino.

Alfredo Casero, de 61 años, es una figura clave del humor en Argentina. A lo largo de su carrera, ha dejado una marca indeleble en televisión, cine y teatro. Sin embargo, su éxito más recordado sigue siendo Cha Cha Cha, el programa irreverente que rompió moldes y que se emitió entre 1993 y 1997 por América TV. Este ciclo se transformó en un fenómeno cultural, tanto que, años después de su última emisión, fue repetido en canales como I-Sat y Volver, manteniéndose vivo en la memoria colectiva.

Alfredo Casero, interpretando al Batman argentino en "Cha Cha Cha".

Tras años de rumores sobre un posible regreso, Cha Cha Cha volverá, pero esta vez sobre las tablas. Celebrando tres décadas desde su debut televisivo, Casero y Fabio Alberti, junto con otros actores invitados, revivirán algunos de los personajes y sketches más emblemáticos del programa en una serie de funciones especiales en el Teatro Metropolitan. El espectáculo se llevará a cabo de jueves a sábados, a partir del 10 de octubre, y promete ser un homenaje a aquellos años dorados del humor.

La relación entre Alfredo Casero, Fabio Alberti y Diego Capusotto

Al hablar del vínculo que lo une a Alberti y Capusotto, Casero fue claro: “Fabio Alberti es un caballero, siempre hablamos. Capusotto es un hermano. Nos pusimos en contacto con él, no nos comunicamos por mucho tiempo. Cuando los grupos que son muy pegados se separan, no es porque no se quieren. Hay una mística que nos une”.

Fabio Alberti y Diego Capusotto

Casero también explicó que la separación del grupo no fue por enojos ni malentendidos: "Esa mística tiene una característica, que es el día a día. Cuando desaparece, abrís otros universos. No hubo ni enojo ni nada, simplemente no nos hablamos. Siempre pasa que la gente empieza a leer enojos e incluso hay noticias que buscan pudrir una relación. No tengo nada que aclarar, Capusotto sabe lo que pienso de él”.

Alfredo Casero y Fabio Alberti

Cómo es Alfredo Casero como actor

Aunque Cha Cha Cha fue su mayor éxito, la carrera del reconocido actor va mucho más allá de ese programa. A lo largo de los años, ha demostrado ser un actor versátil, con papeles memorables en distintos medios.

Alfredo Casero en +CARAS

Durante la entrevista, Maugeri repasó algunos de sus mejores momentos actorales y le preguntó qué tipo de actor considera que es, a lo que Alfredo Casero respondió con honestidad: "Soy un actor que trabaja en primera persona. Si me pagan bien, también puedo trabajar en las otras. Generalmente me llaman para trabajar siendo yo, que es lo que la gente quiere ver. Me encanta componer, pero es un trabajo de relojería”.

