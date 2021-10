Diego Maradona, sueño bendito: Nazareno Casero habló de su papel

Fue una amiga la primera que le dijo, hace muchos años, que tenía que hacer de Diego Armando Maradona. En ese momento, Nazareno Casero (35) se rió; creía que le hacían una broma. Pero a mediados de 2017, sin embargo, el llamado llegó. Lo buscaban para que fuera el “Diez”, algo que tras un extenso casting y un exhaustivo proceso de caracterización finalmente sucedió.

“Al principio sentí mucho vértigo de interpretar a Diego. Me costaba el Maradona más altanero y encontrar ese tono de voz”, admite Nazareno, uno de los tres actores que dará vida al ídolo del fútbol junto con Nicolás Goldschmidt, quien lo hará en su etapa más joven, y a Juan Palomino, ya en el retiro. Y es que en “Maradona: Sueño Bendito”, la esperadísima serie con dos temporadas que el 29 de octubre se estrenó por Amazon Prime Video, Casero será el Maradona en su época de oro.

Nazareno Casero como Diego Maradona.

“Fue muy importante el laburo que hizo Alejandro Aimetta, showrunner y director de la serie. Es la mirada en la que confiabas para saber si lo que hacías estaba bien. Interpretar a Diego era ir a los extremos constantemente, desde la tranquilidad para reflexionar o hacer un chiste a una catarsis y un enojo grandísimo. Diego era gigante y extremo”, describe Nazareno, quien para lograr su versión de Maradona estudió muchos videos del jugador. “Los tres Diegos hicimos un trabajo parecido. Había mucho material, como gifs animados de sonrisas, maneras de torcer la boca o la lengua, o de morderse el labio. Gestos con la cejas y con la cabeza que había que ponerse en el cuerpo. También tenía señas particulares en la manera de caminar, de rebotar con las piernas. Había que lograr su swing, porque Diego era un máquina de swing, era de otro planeta”, agrega.

Nazareno Casero, protagonista de la serie Maradona, un sueño bendito.

“Después llegaron los procesos de peinado y maquillaje. Y a nivel físico también, porque tenía poco entrenadas las piernas. Tuve que hacer mucho trabajo de hipertrofia para empezar con el dibujo de Maradona, porque no podías hacer del Diego sin sentir las gambas del Diego. Luego empezamos con la psicología del personaje, entender qué le gusta, qué le molesta, su mirada. Porque Diego, en las entrevistas por ejemplo, rara vez te miraba a los ojos, ponía la mirada en otros lugares. Y solo te miraba al final como interpelando, siempre desafiante. Era un animal de competencia, pero un hombre muy gracioso y cariñoso. Todos tenemos cosas de Diego dentro, es parte de ser argentino”, detalla Casero. Entre las escenas que más lo marcaron filmar estuvieron las del mundial de México 86. “Grabar eso fue emocionante. Diego dispara muchas cosas en mucha gente. Rodábamos lo del mundial y detrás de cámara estaban todos llorando. Hay algo que te traslada”, asegura el artista.

Nazareno Casero como Diego Maradona en su época de oro.

“Luego estuvimos dos meses en Nápoles y pude ver lo que causaba Diego, el furor y la locura. Los napolitanos entran en trance con todo lo relacionado a Diego. Fueron los mejores extras que vi en mi vida, no había ni que dirigirlos”, remarca el actor, quien tras ponerse en los zapatos del “Diez”, concluye: “Al conocer a Diego a través de la serie me pasa que ahora le tengo un cariño diferente. Pude ver sus partes frágiles y la desventaja con la que nació, todo lo que sacrificó, porque fue mucho lo que tuvo que hacer para alcanzar la gloria. No puedo no sentir empatía con Maradona, orgullo del pibito que se comió el mundo. Y después...para juzgar a un N° 1 tenés que estar en el podio”.

