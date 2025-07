El viaje de Miguel Romano y Susana Giménez a Egipto: “Llevé pelucas de pelo de albina”

El famoso estilista Miguel Ángel Romano, apodado “El Cóndor” y artífice de la icónica melena de Susana Giménez, reveló en una entrevista exclusiva con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV) cómo fue su inolvidable viaje a Egipto, donde acompañó a la diva en una sesión fotográfica histórica junto a la Revista CARAS. Además de contar detalles y anécdotas memorables, reveló cómo está su vínculo con Susana hoy, tras un breve periodo de distanciamiento.

Romano lleva siete décadas de una carrera que lo llevó de Villa Urquiza a lo más alto del mundo artístico. Desde los 18, convirtió su pasión por el cabello en un arte que lo llevó a peinar a las figuras más destacadas de Argentina y del mundo. “Dos como Susana nunca va a haber”, dijo, elogiando a la diva televisiva. "Nunca me dijo qué me vas a hacer, siempre me dejó hacer", agregó, subrayando la confianza ciega que Susana depositó en sus manos durante más de 50 años.

El viaje de Miguel Romano con Susana Giménez a Egipto

Fue el 25 de febrero de 1993 cuando Susana Giménez hizo realidad su sueño de conocer Egipto, en una travesía organizada por la Revista CARAS que se convirtió en una aventura inolvidable e histórica. Junto a su entonces pareja, Huberto Roviralta, el fotógrafo Marcelo Dubini, Héctor Maugeri y, por supuesto, Miguel Romano, la diva se instaló en el Nile Hilton de El Cairo, con vistas al majestuoso río Nilo. "Fue maravilloso, un viaje inolvidable. Fue un viaje muy gracioso", rememoró el peluquero.

Mientras en pantalla se proyectaban las imágenes de aquel equipo trabajando con las pirámides como telón de fondo, Maugeri evocó la intensidad de la experiencia: "Buscábamos un lugar donde Susana se convirtiera en Cleopatra. Nos levantábamos a las seis de la mañana, íbamos en camello, hicimos un camping".

Y Romano, fiel a su estilo, aportó el detalle que define su profesionalismo: "En el viaje le hice rulos, trenzas. Llevé pelos de todas clases, pelucas. Cuando le colocaba extensiones, eran de pelo de albinas", reveló, destacando la meticulosidad y los recursos que utilizaba para lograr el look perfecto para Susana.

La relación de Miguel Romano y Susana Giménez hoy

La sociedad profesional entre Susana y Miguel duró 52 años, un récord. Sin embargo, en los últimos tiempos, se produjo un breve distanciamiento. Aunque no hubo un conflicto abierto, la diva eligió a un ex ayudante de Romano para su esperado regreso a la televisión argentina el año pasado, después de cuatro años de ausencia.

Aquel retorno de Susana fue triunfal, pero también polémico. La icónica cabellera rubia de la diva se convirtió en el centro de atención y recibió una gran cantidad de criticas. En ese contexto, el peluquero expresó su cruda opinión. "Había momentos que me dolía mucho verla", confesó. "No sé cómo Susana se dejó hacer eso. No la voy a entender nunca", sentenció Romano, criticando la falta de forma, movimiento y caída que, a su criterio, exhibía el cabello de la conductora.

Pero a pesar de estas críticas públicas, Maugeri aprovechó la entrevista para indagar sobre el estado actual de su relación. "Está perfecta, sin ningún problema. Pudimos hablar. Me llamó cuando murió mi mujer. Ella estaba en Uruguay y me llamó dos o tres veces. De Susana no se puede decir ni media palabra", afirmó Romano, dejando en claro que el cariño y el respeto mutuo superaron cualquier desavenencia. "Para mí no va a haber otra Susana, es única en todo", concluyó, reafirmando su admiración incondicional por la diva.

