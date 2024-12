Circuló en las últimas semanas la idea de que la relación entre Wanda Nara y L-Gante no era del agrado de algunos vecinos. Luego de que se confirmara el noviazgo, se rumoreaba que el cantante de cumbia no era bien visto por los residentes del exclusivo Chateau Libertador, donde vive la conductora de Bake Off .

Incluso algunos decían que el artista iba a ser declarado "persona no grata" debido a su presencia. “Aparentemente, el lunes se va a presentar una testigo, una vecina del Chateau, que te digo, por otra parte, que lo van a declarar persona no grata a L-Gante para que no vaya más. No lo quieren ver más ni a él ni a todo el séquito que viene con él”, había revelado el periodista Carlos Monti.

Sin embargo, en medio de estas versiones de comentarios negativos, un vecino del edificio demostró una actitud muy diferente; como gesto cordial hacia la pareja, el hombre le mandó un obsequio muy especial a la pareja.

L-Gante, Wanda Nara y su padre.

Qué le regalo le hizo un vecino a L-Gante y Wanda Nara

Wanda Nara mostró el regalo y la tarjeta con el mensaje de buena onda que un vecino del Chateau Libertador le envió a ella y a L-Gante. Iván, el vecino en cuestión, les obsequió unas botellas de espumantes que su propia familia fabrica.

"Me alegra muchísimo tenerlos cerca y es por eso que quiero regalarles estas botellas con nuestro espumante para que disfruten en estas fiestas y brinden por el amor. Quedo a disposición para lo que necesiten”, escribió en la carta con el mensaje que acompañó el regalo.

Regalo de un vecino a L-Gante y Wanda Nara.

L-Gante por su parte agradeció el detalle y a través de sus redes sociales destacó el gesto de amabilidad del vecino. "Gracias, vecino", comentó el cantante, quien aprovechó la situación para aclarar la situación en medio de los rumores de tensión por su vínculo amoroso con Wanda.

Este gesto de buena voluntad del vecino hizo que, por ahora, la relación entre Wanda Nara y L-Gante tenga una mejor imagen frente a la mirada de los residentes del lujoso edificio donde viven. El gesto de Iván refleja la buena onda de los vecinos y despeja las rumores que se habían dispersado sobre todo luego del festejo de cumpleaños de la modelo. De esta manera, el cantante de la cumbia 420 puede asistir tranquilamente a la vivienda de su novia en el Chateau Libertador que anteriormente también había sido escenario de conflictos con Mauro Icardi, padre de las hijas de la modelo.