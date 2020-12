A días de anunciar su compromiso, Barby Vélez se sacó el anillo

Barbie Vélez sorprendió al contar que Lucas Rodríguez le propuso matrimonio. Feliz y emocionada, dijo que había aceptado y mostró el anillo que él le regaló. Pero dos días después se mostró sin la joya, y dio las razones.

Todo comenzó cuando los fanáticos empezaron a llenarla de preguntas, temiendo incluso que se hubiera arrepentido por lo que ella salió a dar explicaciones. En una de sus historias, explicó: "Contesto por acá porque recibí muchos mensajes preguntando... El anillo me queda grande y me da miedo perderlo, por eso no lo uso. Ni bien lo achique, me lo verán siempre".

Barbie Vélez anunció su compromiso en el Caribe

Barbie Vélez anunció su compromiso con Lucas Rodríguez. Después de tres años de pareja, la hija de Nazarena Vélez dará el sí quiero con el hijo de Fabián Rodríguez.

La actriz viajó esta semana a Punta Cana con su pareja, su hermano Thiago y el resto de su familia paterna y fue en ese paradisíaco lugar donde el joven le hizo lo propuesta. "Si hoy y siempre", escribió la diosa junto a la romántica foto que muestra a los tortolitos con el océano como único testigo.

La publicación generó la rápida reacción de Nazarena, quien no fue de viaje con ellos, que comentó con emoción: "Ay".

La historia de amor entre Barbie y Lucas se confirmó en medio de una fuerte polémica porque el joven es el hijo del empresario, quien se suicidó en 2013. A pesar de las críticas, la modelo logró consolidar su romance lejos de las cámaras y mantiene un firme vínculo con él.

Hace algunas semanas, Vélez habló de sus deseos de ser mamá y confirmó que está preparada para formar una familia con su amor.

"Sí, me encantaría. Es medio mi sueño ser mamá y formar mi familia, pero más adelante. Requiere mucha responsabilidad y paciencia, pero eso me parece que este no es el momento. Más adelante, sí", disparó.