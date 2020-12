Barbie Vélez se va al Caribe con su familia en pandemia: \"Tengo miedo\"

Después de un año complicado, Barbie Vélez decidió viajar con su familia al Caribe en medio de la flexibilización de las medidas por la pandemia.

La hija de Nazarena Vélez viajó con su novio Lucas Rodríguez, su hermano Thiago, su papá Ariel Pucheta y parte de su familia paterna, y contó mediante sus redes sociales los protocolos a seguir por la Emergencia Sanitaria.

"Estoy en Punta Cana, acá no está todo habilitado y hay protocolos que seguir. Para salir de la Argentina y para entrar acá sólo hay que firmar una declaración jurada", dijo en un video.

"Tengo un miedo que no les puedo explicar... Yo nunca me hisopé todavía pero bueno, parece que va a ser así... Al menos que cambie algo a último momento, que lo estoy deseando con todas mis fuerzas", expresó.

El soporte de la familia

Barbie y Nazarena Vélez mantienen un fuerte lazo que se afianzó después de la muerte de Fabián Rodríguez, donde la joven actriz sostuvo a su mamá en sus peores momentos.

En entrevista reciente "Naza" confesó que fueron sus hijos los que la ayudaron a salir adelante, incluso Barbie que tuvo un importante rol. "En ese momento, yo me había quedado en la calle. Después de todo el laburo de mi vida, me quedé en la calle, pero la tuve a Barbie al lado, que se puso a hacer una feria americana para comprarme el horno microondas. Mis hijos siempre estuvieron al lado mío, ellos son el centro de mi vida y son los que me dan la fuerza todos los días", agregó.