Luego del festejo de Wanda Nara, quien celebró sus 38 años en su mansión del barrio cerrado Santa Bárbara, se reveló que una de sus invitadas sufrió un accidente. Se trata de Floppy Tesouro, quien fue al evento acompañada de su pareja, el empresario Salvador Becciu.

Según el periodista Juan Etchegoyen, la modelo “se pegó un golpe tremendo” al bajar de su vehículo. “Está bien, hablé con ella y ahora la vas a escuchar”, informó Etchegoyen en su programa de Radio Mitre. El comunicador agregó que Tesouro se cayó entre las personas que estaban en el hall de entrada de la vivienda.

“Ella fue con el novio que, rápidamente, la levantó. Me contaron que también la ayudó Dani la muerte. Se lastimó la mano y la rodilla”, agregó el periodista antes de poner al aire a la modelo.

Qué dijo Floppy Tesouro sobre el accidente en el cumpleaños de Wanda Nara

En un llamado con el periodista Juan Etchegoyen, Floppy Tesouro confirmó el accidente sufrido antes de ingresar a la fiesta de Wanda Nara en Santa Bárbara. “Es real que me accidenté en el cumpleaños de Wanda. Me caí justo en la puerta de la casa cuando bajé del auto, nos sacamos una foto y me tropecé antes de entrar”, dijo la modelo.

Y agregó: “Un tropezón no es caída”. El comentario buscó darle un poco de humor a la situación y quitarle dramatismo. Pese al percance, la mediática aclaró que el incidente no empañó la noche: “Después de eso disfruté del fiestón de Wanda".

No todo fue diversión en la ostentosa fiesta de Wanda Nara. Si bien la empresaria y conductora mostró en sus redes sociales que había invitado a algunos vecinos, el evento fue un día lunes, algo que generó múltiples quejas en los habitantes del exclusivo barrio cerrado debido a que el ruido que no los dejó descansar, según mencionaron.

De acuerdo con la periodista Majo Martino, “pasada las doce y media de la noche, la policía irrumpió en la fiesta para pedirle que la diera por finalizada”. El pedido de los oficiales se dio porque, según las normativas del barrio, los eventos durante días de semana deben terminar antes de la medianoche.

Es por este motivo que el accidente de Floppy Tesouro fue uno de los tantos motivos por los cuales la fiesta de Wanda Nara no pasó desapercibida.