Damiana “Nene” Ceballos dice haber encontrado su lugar en el mundo en Punta del Este, aunque su vida comenzó en Córdoba, Argentina. Instalada en Uruguay hace 16 años, la artista plástica y escultora recibió a CARAS en su casa y estudio en Manantiales, donde habló de su vocación y sus pasiones.

A puro color y obras de arte, así es la mansión de Damiana "Nene" Ceballos

“Hace más de 70 años que me dedico al arte. De chiquitita pedía lápiz y papel. No puedo estar mucho tiempo sin hacer lo mío. Y no me puedo encasillar como el artista típico o definirme como muchos artistas que casi toda su vida hacen un mismo tipo de pintura o escultura. Hago lo que siento, que puede ser totalmente ecléctico”, confesó la artista.

Ceballos también pinta a mano vestidos, como el que lució en las fotos para CARAS.

Curiosamente, "Nene" Ceballos casi no ha expuesto en toda su carrera, salvo en los inicios. “Sólo una vez cuando era muy joven y siempre vendí todo. Otra en el Palais de Glace, hace como veinte años, pero nunca más”, detalló.

Por qué Nene Ceballos eligió no hacer exposiciones

También muralista, el talento de "Nene" fue conociéndose a través del boca en boca, mientras que su obra integra mayormente colecciones privadas, como varios de los murales que realizó para sus allegados y amigos.

“No hago exposiciones porque quiero ser libre, pero sí me gusta hacer trabajos por encargo y meterme profesionalmente en eso. Pongo todo lo mío y me ajusto a lo que me encargan, aunque siempre con mi impronta. Mis murales pueden verse en la propiedad de Laetitia d’Arenberg, en una estancia en Córdoba que era propiedad de Germán Neuss, La Favorita, y también en EE.UU.. Y en el Patio Bullrich, donde realicé otros dos, o en Galerías Pacífico”, reveló Ceballos.

La artista en su casa y estudio de Manantiales, Punta del Este.

De formación autodidacta, Ceballos solo estudió un año de Bellas Artes. Toda mi vida investigué sola. Aprendí el oficio. Me fascina crear objetos, de pronto crear ropa, joyas”, afirmó "Nene".

Rodeada de sus obras, realizadas en variadas técnicas y materiales como lienzos, carbonilla sobre lino, y papel madera y papel acuarela; además de esculturas de acrílico sobre base de madera y otras esculturas en hierro, Ceballos también lució lo largo de la producción fotográfica algunos de los vestidos que interviene con sus pinceladas.