Paloma Rocasolano cambió su vida radicalmente desde que su hija, Letizia Ortiz, se convirtió en la Reina de España. Es ya conocido el origen humilde de la esposa de Felipe VI y su familia, pero el destino tenía preparada otra cosa para ella y hoy vive entre lujos y es una de las personas más influyentes de la realeza.

En lo que respecta a su madre, el propio David Rocasolano, relató en su libro Adiós, princesa, cómo era la vida de la familia de Letizia Ortiz. Muchas veces pasaban frío, comían acelga en todas las comidas y debían estar abrigados dentro del hogar porque en muchas ocasiones no se podía prender el brasero por falta de dinero.

Esta vida quedó en el pasado y ahora Rocasolano tiene no solo un importante status social sino también un alcance económico diferente, aunque muchos aseguran que se aprovecharía de su posición.

Los excesos de Paloma Rocasolano

Según informaron desde el medio catalán El Nacional, Paloma ya no sería bienvenida en muchos restaurantes de Madrid ni en tiendas de lujo, ya que ha pedido trato diferencial por ser la madre de Letizia Ortiz, algo que la propia reina le ha prohibido que haga.

Aparentemente, Paloma Rocasolano no acepta que no haya lugar para ella cuando va a un restaurante y siempre hace pedidos especiales, esperando que el personal cumpla con estos requerimientos, lo cual habría hecho que ya no sea bienvenida en muchos sitios.