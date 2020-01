Abel Pintos envuelto en un escándalo con el Festival de Chilecito y sus organizadores

Rodrigo Brizuela y Doria, Intendente de Chilecito, no contrató a Abel Pintos para que sea parte del icónico Festival Navidad en los Cerros ya que habría pedido una gran suma de dinero para dar un show de 40 minutos.

"Los altos costos que significan los artistas nacionales, teniendo en cuenta la situación económica del país, no lo justifican", explicó Brizuela y Doria. "La presentación de Abel Pintos cuesta 100 mil dólares, me parece una cosa muy loca que actúe unos minutos y luego se vaya a casa con 6 millones de pesos", disparó. Además, subrayó que "el Estado está para brindar soluciones", por lo que el Municipio no invertirá una suma tan alta en un evento.

Además el funcionario eligió usar esa suma de dinero para financiar otros artistas y comprar una ambulancia que será destinada para el distrito de Guanchín.