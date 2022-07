Abel Pintos confesó esta semana en una entrevista con la periodista de Telefe, Pilar Smith, que ahora incursionó en el baile, gracias a Guillermina, la hija de su esposa Mora Calabrese, a quién también considera su hija. Pese a que su fuerte es cantar y que arriba del escenario no se le ve con coreografías, el cantante aseguró que ahora suele bailar mucho más seguido durante el día.

“Me gusta mucho bailar, siempre me gustó, pero no siempre bailé tanto… No digo arriba del escenario, porque allí siempre me expresé como podía. Pero nunca, como en esta etapa de mi vida, bailé tanto durante el día”, comentó Abel Pintos. El artista también aseguró, que se abrió una cuenta de TikTok para acompañar a su hija en las coreografías que monta.

Abel Pintos inició una nueva faceta en su vida, inspirada en su hija, Guille.

El artista se sorprendió al verse en esta nueva fase de su vida, en la que combina el canto con el baile, pero a diferencia de antes, donde usaba el canto para transitar los diferentes estados de ánimo en el día, ahora acude al baile para liberarse. “Me pasa en esta etapa de la vida, que veo bailar a mi hija Guille y es como una simbiosis y de repente estoy haciendo cosas en mi casa, solo, me encuentro bailando. ¡Hoy acabo de crearme un Tiktok! (Risas)”, agregó en su charla con Pilar.

Abel Pintos sumó que, desde que empezó a salir de gira, las cantantes que lo acompañan arriba del escenario, también lo incitan a bailar. Entonces, toda esa dinámica de baile diario, se fue volviendo más presente en su rutina, tanto así, que ahora lo incorporó en su show musical, lo cual hace que el baile sea algo novedoso en sus recitales.

Abel Pintos inició una nueva faceta en su vida, inspirada en su hija, Guille.

“Con Mery y con Anto bailamos mucho en el escenario y con Anita bailamos mucho debajo del escenario. Escuchamos una canción, nos ponemos a cantar y bailamos. ¡Hoy en día estoy bailando a diario, en lo cotidiano, lo hago más que nunca!”, expresó el cantante.

Abel Pintos contó cómo se enteró de sus nominaciones a los Premios Gardel 2022

En la entrevista con Pilar, el cantante contó que se enteró de las nominaciones a los Premios Gardel 2022, camino a empezar la entrevista por Instagram. El cantautor de “La Llave”, confesó que no se lo podía creer, que le llegó un mensaje con la información y no entendía nada lo que estaba pasando.

Abel Pintos inició una nueva faceta en su vida, inspirada en su hija, Guille.

Abel Pintos cuenta con seis nominaciones a los Premios Gardel 2022: Álbum del año por “El amor de mi vida”. Mejor álbum artista Pop con “El amor de mi vida”. Mejor Canción Pop por “De Mí, Contigo” - Abel Pintos y Camila. Productor del año, una vez más con “El amor en mi vida”, producido en conjunto con Nano Novello y Pablo Durand y Canción del año con “De Mí, Contigo”, junto a la banda musical mexicana, Camila e Ingeniería de grabación, por "El amor de mi vida".