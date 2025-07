Siempre a la vanguardia de la moda, Pampita volvió a marcar tendencia con un look que confirma lo que ya se veía venir: los jeans skinny quedaron atrás. En su lugar, la conductora se lució con un jean de corte recto con tachas metálicas, una prenda que mezcla comodidad, estilo y actitud rockera, y que promete convertirse en el nuevo fetiche fashionista de la temporada.

Adiós a los jeans skinny: Pampita desde la Patagonia apuesta al corte recto con tachas y marca tendencia

La modelo, quien está en la Patagonia con sus hijos, compartió el outfit en sus redes sociales, específicamente en sus historias. Su elección confirma lo que muchas influencers ya anticipaban: los jeans ajustados ceden el protagonismo a cortes más relajados, que estilizan sin apretar y se adaptan mejor al movimiento.

El modelo que eligió Pampita tiene corte recto, tiro medio y un diseño clásico renovado con un detalle clave: tachas metálicas distribuidas a lo largo de las costuras, que le dan un toque moderno y canchero. Combinó el jean con un blazer negro entallado, stilettos al tono y una remera blanca básica, logrando un equilibrio perfecto entre lo urbano y lo sofisticado.

Este look demuestra que no hace falta complicarse para estar a la moda: con prendas clave y buenos accesorios, es posible lograr un estilo impactante y actual.

Aunque durante años dominaron el street style, los jeans skinny hoy pierden terreno frente a opciones más holgadas como los wide leg, los baggy y ahora el corte recto, una silueta clásica que regresa con fuerza, reinventada por detalles como roturas, apliques o bordados.

Con este look, desde la Patagonia, Pampita no solo confirma la tendencia, sino que la valida desde la elegancia y el buen gusto. Si ella lo usa, no hay dudas de que será uno de los hits del invierno.

