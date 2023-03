El verano llegó a su punto culmine y se despidió con los últimos días calurosos que superaron los 38 grados y le dieron la bienvenida al otoño en Buenos Aires, por lo que Cami Homs decidió cerrar la temporada con un conjunto súper trendy.

Acostada y relajada sobre un camastro blanco, gozando de los últimos días de calor extremo, la modelo encendió las redes con una microbikini blanca, de estilo deportiva con franjas, la parte inferior es una tanga ultra cavada y de tiro alto.

Cami Homs disfrutando de los últimos días de verano

El diseño es cuestión es un total White con detalles de elástico negro y lo complementó con zapatillas blancas tipo botitas, Cami Homs optó por tener el suelto para sentirse más libre y disfrutar del ‘’golden hour’’.

Camila Homs dio detalles de su relación con la madre de Rodrigo de Paul

Durante más de 12 años, Camila Homs y Mónica Ferrarotti, la mamá de Rodrigo De Paul fueron parte de la misma familia y tras la separacion, se especuló sobre una mala relación entre ellas.

"Me llevo bien. Ella como abuela es un 10... es excelente", respondió cuando le preguntaron qué pensaba de ella. Luego, la periodista fue más incisiva y le consultó cómo era en el rol de ex suegra: "Bien también. A ver, te soy sincera, no tengo la misma relación que tenía antes porque perdimos la cotidianeidad, el hecho de hablar seguido... él es el hijo y yo también tomaría partido por mi hijo".

Camila Homs y Mónica Ferrarotti

"La sangre siempre tira pero compartimos muchísimos años, la super respeto. De verdad", cerró Camila Homs en un mano a mano con Belén Ludueña.

Recordemos que durante las últimas semanas, Mónica había dejado de seguir a Camila en las redes para empezar a seguir a Tini, gesto que potenció las versiones de enfrentamiento entre las mujeres.

D.M