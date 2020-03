Adrián Suar habló de Araceli González

Mucho tiempo después de su divorcio, Adrián Suar se sinceró sobre su conflicto con Araceli González. El productor volvió a referirse a la pelea mediática que se reactivó a fines del año pasado, donde su ex lo acusó, entre otras cosas, de no colaborar con la división de bienes, y de haberle negado oportunidades laborales. El tiempo pasó, las aguas se calmaron y el productor rompió el silencio en un mano a mano en "Los Ángeles de la Mañana".

"Me enojé, porque no es el estilo. Yo no dirimo las cosas en los medios.No soy mediático. Además, cuando pasaron tantos años de una relación que terminó, hace más de 20 años, no sé cuantos 16, 18, que otras vez vuelvan, yo sentí que había faltado a la verdad. Sobre todo en lo que se había dicho, ´que no estaba hecha la división de bienes´". Y agregó: " Después, en lo que ella puede pensar de mí, que muchas cosas, puede tener razón.No quiero ser careta porque la división de bienes se hizo hace 17 años y quedaba un porcentaje que la justicia estaba resolviendo. Yo siempre cumplí con todas mis obligaciones", sentenció ante las preguntas de Ángel de Brito, quien se mostró interesado por el tema.

Además, el productor desmintió haberle cerrado las puertas laborales y afirmó que en reiteradas oportunidades hubieron propuestas a la actriz : "Ara es una actriz que siempre me gustó. La he arengado mucho más de lo que ella misma se arenga. Yo volvería a trabajar con ella pero es Ara la que no quiere. Ella declaró que no quiere trabajar más conmigo. Y yo se lo respeto".

El productor concluyo: "Creo que la reflexión de un matrimonio es de a dos. Aprendí mucho con ella: lo bueno, lo malo, fue una maestra en un punto en mi vida: de lo que no volvería a hacer. Y seguramente yo fui para ella".