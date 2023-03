Tras la llega de Gran Hermano a Telefe en 2022, el reality defenestró a varios programas de su competencia, logrando grandes números en audiencia.

En los últimos años, Canal 13 vive una situación difícil ya que no logra repuntar en raiting, como décadas atrás. Adrián Suar, como gerente de programación de la competencia lo sufre en carne propia e intenta por todos los medios y estrategias lograr pasar está mala racha que viven desde hace varios años.

En un dialogo con Socios del espectáculo, el productor reveló: "Creo que, como toda medidora, Ibope es perfectible pero las veces que me ha ido mal o que la gente no me eligió, ha sido por error propio".

Adrián Suar

Y continuó, lejos de culpar a alguien más: "Insisto y lo digo siempre: Es un negocio en el que nadie mata a nadie. Uno aprende de su historia, actores o conductores de los que se ha dicho que estaban muertos y a los 6 o 7 meses, explotan. Hay que ser cuidadoso, respetuoso y hoy estoy enfocado en mejorar"

Finalmente, el productor expresó, haciéndose responsable de la situación de la emisora: "Me hago cargo de lo que hago mal y trato de mejorar. Hoy estoy en el trabajo de pensar qué Canal 13 quiero tener, cómo repuntar y sin desesperarse", concluyó Adrián Suar.

D.M