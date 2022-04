Afirman que Lizy Tagliani tiene un nuevo amor: "Que lindo tenerte acá"

Instagram

Luego de una muy tormentosa y mediática separación con Leo Alturria, Lizy Tagliani habría encontrado de nuevo el amor. Así lo informó el periodista de “Es por ahí”, Guido Zaffora. El presentador reveló detalles y acá te ampliamos la información.

“Tiene 33 años, se llama Sebastián y nació en Mendoza”, comentó Guido. Luego agregó que la relación entre Lizy Tagliani y Sebastián Nebot, empezó de manera virtual y tienen amigos en común.

Afirman que Lizy Tagliani tiene un nuevo amor.

Sebastián llegó desde Mendoza a Buenos Aires para visitar a la actriz y presentadora y se quedó en su casa y hasta se tomó fotos con el perro de Lizy.

“No no no, esta imagen me cautivó... quien ama a mis bebes tiene mi corazón en sus manos”, escribió Lizy en uno de sus posteos.

Afirman que Lizy Tagliani tiene un nuevo amor.

La actriz recibió la visita de quien sería su nuevo galán y los posteos de videos y fotos juntos, empezaron a aparecer con mayor frecuencia en las redes sociales de la actriz.

“Hermoso lunes. Que lindo tenerte acá, Sebas. vamos te voy a llevar por todo BS AS”, comentó Lizy, junto a unos emojis de corazones rosados flechados.

Afirman que Lizy Tagliani tiene un nuevo amor.

El pasado martes, Lizy Tagliani compartió junto a Sebastián, una tierna tarde con su perro. “¿quién lleva a quien Sebastián Nebot? Acá la visita trabaja ja,ja,ja”, agregó la actriz.

Sebastián Nebot trabaja en política con el Frente de Todos. Le gustan los gatos, es hincha de Boca Juniors. Practica boxeo y hace clown. Ahora está conociendo a Lizy y ambos se dejan ver muy felices.

Afirman que Lizy Tagliani tiene un nuevo amor.

Los fans de Lizy Tagliani ya se pronunciaron

Al mostrarse de manera pública con Sebastián Nebot, los fans de la actriz le fueron dejando de a poco, mensajes de amor y felicitaciones a los dos, pero también le dejaron claro que no puede hacer sufrir a la famosa.

Afirman que Lizy Tagliani tiene un nuevo amor.

El instagram de la presentadora se llenó de comentarios jocosos, pero con la ironía y el humor negro suficiente para que el nuevo galán sepa que si mete con Lizy Tagliani y le llega a hacer daño, toda la comunidad de fans de la actriz, va a ir contra él.