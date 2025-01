Ailén Bechara contó la verdad de su romance con Nicolás Cabré: "Eso fue muy mentira"

Ailén Bechara este martes por la mañana se refirió a su relación con Nicolas Cabré. El actor que recientemente se comprometió con Rocío Pardo, vivió con la exmodelo del programa de Guido Kaczka un vínculo veloz, pero no por ello menos trascendental.

La reconocida conductora actualmente se encuentra felizmente casada con el representante deportivo Agustín Jiménez, con quien comparte un hijo llamado Francisco de seis años. Sin embargo, esta mañana se tomó un tiempo para rememorar junto a Pampito y Matías Vázquez su fugaz amor con el actor de “Botineras”, “Gasoleros” y “Son amores”.

Ailén Bechara contó la verdad de su romance con Nicolás Cabré: "Fue muy mentira"

La influencer dio el sí hace menos de un mes, el 26 de diciembre del año pasado, y desde entonces se encuentra aún disfrutando de los recuerdos de su mega boda con el representante de Rodrigo De Paul. A pesar de encontrarse saboreando su luna de miel, la modelo le dedicó unos pensamientos a un antiguo amor que no resultó.

La joven de 34 años declaró en Puro Show que su relación con Nicolás Cabré fue una mentira. “Fue muy mentira, nunca estuve con él”, sentenció relajada la modelo. “No fluyó, había salido no se una cenita, algo, pero no. Nunca concretamos esa es la verdad”, agregó la figura sobre la historia de un romance que no fue.

La modelo contó que sí tuvieron ciertas citas en donde se besaron, pero su vínculo no trascendió más allá de aquellos encuentros que con el pasar del tiempo se evaporaron y ambos encontraron el amor en otras personas.

Similar habría sido el comienzo de su romance con Agustín Jiménez, no obstante, con este último a pesar del tambaleo inicial finalmente pudieron hacer prosperar su relación y construir una familia.

Mientras Ailén Bechara ya concretó su boda en diciembre con las más codiciadas figuras del espectáculo, Nicolás Cabré está hoy un poco más cerca del altar. Tras un año de relación el actor se puso de rodillas en la arena ante Rocío Pardo durante sus vacaciones en Punta Cana. Aún no hay fecha prevista para la celebración, pero podría encabezar la lista de las bodas del año a lo largo de este 2025.

Ailén Bechara y Nicolás Cabré dejaron para el olvido aquella relación fugitiva y decidieron construir sus vidas acompañados de otras personas. En el caso del intérprete, con el paso de otras grandes figuras del espectáculo como Laurita Fernández, Celeste Cid y la China Suárez. Sin embargo, la modelo no se privó de sacar del baúl de sus recuerdos la historia del romance que no fue.

C.G