Revelan que Rodrigo de Paul está de novio luego de que se confirmara el romance entre Tini Stoessel y Young Miko

La vida amorosa de Rodrigo de Paul vuelve a estar en el foco de atención. Luego de que el futbolista termine su relación sentimental con Tini Stoessel, no se conoció ninguna nueva conquista, sin embargo, ahora que se reveló que la cantante estaría de novia con Young Miko, parece que apostó al amor una vez más.

Rodrigo de Paul

Rodrigo de Paul otra vez de novio

Desde su separación de Tini Stoessel, el mediocampista argentino ha estado en el centro de la atención mediática debido a varias situaciones polémicas. Una de ellas fue la revelación de que la relación entre su exnovia y la compositora puertorriqueña había comenzado mientras aún estaba con él.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Posterior a su ruptura con la cantante, De Paul ha sido vinculado a varias celebridades y mujeres. Sin embargo, en las últimas horas han surgido imágenes que sugieren que el futbolista ha encontrado una nueva pareja.

La mujer en cuestión es María Emilia Mirabal, una influencer española que ha estado relacionada con el jugador en el pasado. Aunque el futbolista había negado cualquier relación con ella en 2024, un reciente video ha generado fuertes especulaciones sobre su posible relación sentimental.

"Ustedes saben que hace unos meses contamos en este programa que Rodrigo De Paul estaba saliendo con una influencer española llamada María Emilia Mirabal. Hay novedades", empezó comentando Etchegoyen.

María Emilia Mirabal y Rodrigo de Paul

“Quiero decir también que en su momento Rodrigo se comunicó conmigo para desmentirme la relación. Rodrigo me dijo literal que no la conocía y ahora ha aparecido un video que siembra dudas”, siguió explicando y luego agregó: "Las imágenes que estás viendo son de hace una semana exactamente en el departamento de la chica y atrás parece que asoma Rodrigo”.

“Lo que estás viendo me lo envía una persona que estuvo adentro de esa fiesta correspondiente al Día de Reyes. No se ve claramente que sea Rodrigo pero es muy parecido a él si es que no es. Baile, risas y complicidad se ve en el video. Personas celebrando la vida y disfrutando de una velada madrileña”, concluyó Juan Etchegoyen.

Aunque hasta el momento no se sabe con certeza si Rodrigo de Paul está nuevamente de novio, esta situación genera un gran interés, a causa de que se da a conocer esta reciente relación luego de que se dio a conocer el noviazgo de Tini Stoessel y Young Miko.

A.D