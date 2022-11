Ailén Bechara y su accidente doméstico: "Me quemé los dedos y no los podía despegar"

La modelo y conductora Estefanía Berardi, había compartido una foto de su amiga Ailén Bechara, con su mano derecha vendada, algo que causó cierto temor en sus miles de seguidores. Lo cierto es que Bechara tuvo que salir a aclarar que fue lo que le sucedió y por medio de un video explicó que tuvo un accidente doméstico: “Buen día para todos, estoy desaparecida, estoy de mala racha. Me explotó el Instagram para saber qué me pasó, se los cuento porque me quemé con la buclera”.

“Me estaba haciendo unos bucles y se me cae la buclera, en vez de agarrarla del mango la agarre de lleno de acá (parte caliente)" relató Bechara sobre lo sucedido, con la buclera en mano y continuó detallando: "estaba hirviendo, me dolió, grité, no se me despegaba la mano de esto, que estaba híper caliente". Tras el incidente, la modelo confesó haber llevado su mano quemada directo a un recipiente con agua fría y luego se colocó hielo para apaciguar el dolor.

Estefanía Berardi compartió la foto de Ailén Bechara y su mano quemada

Ailén Bechara comentó que fue al médico para tratarse la quemadura en su mano y que el especialista le dio una recomendación para situaciones así. “Estaba hablando con mi médico que me dijo que hielo no, que quema más y me mandó a comprar gasas de Furacin, me vendé la mano para que no se hagan ampollas, no se hicieron, tengo durito, no me duele y me calmó, me puse crema y acá estoy" compartió Bechara su mala experiencia y cerró "no lo puedo creer, pensé que la mano iba a estar inhabilitada por un largo tiempo”.