Luego de que Ángel de Brito confirme en Los Ángeles a la Mañana hace dos días atrás que Ailén Bechara estaba separada completamente de su pareja Agustín Jiménez, padre de su hijo, Francisico, la modelo dialogó en exclusiva con CARAS Digital desde Chubut donde está de vacaciones con su madre y aclaró los tantos.

"Lo que dijo Ángel fue verdad pero ya no estamos separados, estamos juntos, tuvimos una crisis de un mes que fue muy fuerte pero nos reconciliamos y está todo bien. Yo ahora estoy de viaje con mi mamá pero está todo bien con mi pareja. Después de la crisis volvimos a estar juntos y a convivir. Así que desmiento la separación, si es verdad que hubo crisis pero ya está superada", le dijo Ailén a este portal.

Ailén Bechara habló de los rumores de separación de su pareja y padre de su hijo.

