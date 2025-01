El verano 2025 ya tiene un color estrella y, como no podía ser de otra manera, las celebridades más icónicas se han rendido ante él. Zaira Nara, siempre a la vanguardia, lució un tono mucha mousse en Punta del Este, consolidándose como un must de la temporada. Pero no está sola: Pampita también eligió este color para uno de sus recientes looks, reafirmando su lugar como tendencia absoluta.

Zaira deslumbra en las playas esteñas

Desde Punta del Este, Zaira Nara compartió un álbum en Instagram donde posó con un conjunto que encapsula el espíritu de la mocha mousse. La modelo llevo un top tejido al crochet con flores en tono marrón y blanco diseñado por la uruguaya Caro Criado, combinado con un pantalón palazzo de lino chocolate y un suéter amplio tejido a mano de Valentina Karnoubi.

Zaira Nara

El toque final o dieron los accesorios: un collar con dije de caracol, y una gorra con visera, perfectos para complementar su estilo relajado y veraniego. Sin dudas, un look sofisticado que demuestra como el mocha mousse puede ser protagonista tanto en la playa como en la ciudad.

Zaira Nara

Antes de Zaira, Pampita había marcado tendencia al incorporar el mocha mousse en un elegante vestido que llevó en un evento exclusivo. Este tono, elegido por Pantone como el color del año 2025, es descrito como “cálido, terroso y chocolatoso”. Inspirando exquisitez y placer, este color se ha convertido en un sinónimo de elegancia y sofisticación, perfecto para cualquier ocasión.

Pampita logró realzar la versatilidad del mocha mousse al combinarlo con accesorios dorados y un maquillaje luminoso, probando que este color puede adaptarse tanto a entornos relajados como a contextos formales.

Por qúe mocha mousse es el color del momento

Según el Pantone Color Institute, este tono “transmite la deliciosa calidad del cacao, el chocolate y el café, apelando a nuestro deseo de bienestar”. Su neutralidad lo coloca a la par de colores clásicos como el negro o el azul marino, pero con un giro moderno que evoca calidez y conexión con la naturaleza. El mocha mousse ha conquistado pasarelas, el street style y alfombras rojas, posicionándose como un básico que todas queremos incorporar en nuestro guardarropas.

Color: Mocha mousse

Tanto Zaira Nara como Pampita han demostrado que este tono puede adaptarse a diversos estilos y contextos. Ya sea en un conjunto casual para la playa o en un vestido elegante para una ocasión especial, el mocha mousse es el aliado perfecto para quienes buscan destacar sin perder sofisticación.

N.L