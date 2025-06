Después de meses de mantener un silencio estratégico, Melody Luz decidió hablar. Lo que parecía ser una separación más entre dos figuras del espectáculo, tomó un giro inesperado. Con una hija en común y un historial cargado de controversias, la relación con Alex Caniggia quedó en el centro del escándalo. La bailarina prepara su reaparición pública con declaraciones que prometen dar a conocer la verdadera cara de su ex pareja.

La historia entre Melody Luz y Alex Caniggia estuvo llena de momentos intensos, complicidades y, según ahora parece, de secretos que la bailarina ya no está dispuesta a guardar. Mientras él elige el silencio, ella lanza frases filosas y genera expectativa por su inminente aparición en televisión. La ruptura, que parecía en buenos términos, se revela mucho más profunda y dolorosa de lo que se percibía.

El descargo de Melody Luz que anticipa sus confesiones en LAM

Alex Caniggia entra en pánico: Melody Luz rompe el silencio sobre su relación

Todo indica que el punto de quiebre llegó. Melody Luz eligió sus redes sociales para anunciar que hablará sin filtros y no solo disparó contra Alex Caniggia por cómo se comportó durante su noviazgo, sino que lo criticó como padre.

“Me cansé de cerrar el orto y voy a LAM”, sostuvo a través de una story en su cuenta de Instagram. Con esta contundente frase, abrió la puerta a una serie de confesiones que, hasta ahora, había mantenido bajo llave. Pero no se quedó ahí. En un tono irónico y desafiante, escribió también: “¿Saben por qué yo dije que no iba a hablar? Porque se lo prometí al infiel. Y vos sos una chica buena que cumple sus promesas... ¡NOOO! ¡YA NO!”.

De esta manera, la bailarina, que hoy se encuentra en pareja con el cocinero Santiago del Azar, adelantó que se presentará en el programa de Ángel de Brito para dar a conocer los peores momentos de su relación con el padre de su hija Venezia. Además, dejó saber que pese a las fotos que el conductor comparte con su hija, no está al tanto de los turnos con el pediatra y tampoco asiste a las reuniones del jardín.

En medio del revuelo, surgió el nombre de Ivana Capialbi, vinculada a Alex a través de rumores que no tardaron en encender las redes. Lejos de alimentar el escándalo, Ivana respondió con altura: “No voy a hablar mal de Melody porque no tengo nada para decir de ella. No la conozco y no voy a promover el odio entre mujeres”.

Además, confirmó que su vínculo con el mediático surgió después de su separación con Melody: “Tengo el corazón tranquilo de que jamás estuve ni estaría con alguien con pareja e hijos, no es mi estilo”.

Lejos de enfrentarse, las dos mujeres decidieron hablar en privado. Según contó Melody, el diálogo fue positivo y maduro, tan así que sorprendió con una inesperada revelación: “Hoy me levanté siendo amiga de Ivana. Y con muchas ganas de seguir llenando la olla”. Con su habitual estilo irónico, la bailarina dio a entender que está lista para contar su versión.

Mientras crece la expectativa por su testimonio televisivo, Caniggia opta por el silencio absoluto. No emitió declaraciones y no respondió a ninguna de las publicaciones que lo involucran directamente, pese a su estilo explosivo.

Ivana Capialbi sobre Melody Luz

Melody Luz se prepara para contar su verdad y cambiar la narrativa. Su historia con Alex Caniggia, marcada por la intensidad y las controversias, está a punto de ser contada desde su propia voz y queda claro que esta vez nadie podrá desmentirla.

