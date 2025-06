Furioso descargo de Melody Luz y rápida desmentida de Alex Caniggia a dos meses de su separación

Melody Luz rompió el silencio con un descargo contundente en sus redes sociales, dejando expuesta una situación que la incomodaba desde hace tiempo. En medio de los rumores que rodean a Alex Caniggia, la bailarina reveló detalles sobre una persona que el mediático le habría mencionado en el pasado, generando aún más especulaciones sobre su separación.

En las últimas horas, Melody Luz se mostró tajante y sin filtros al compartir un fuerte mensaje en sus redes, donde apuntó contra el entorno de su expareja. A través de un video, reveló datos sobre una relación que viene de años atrás, dejando en evidencia una realidad que hasta ahora se mantenía en la sombra.

En uno de los primeros posteos que realizó en el día, la artista dejó una fuerte frase, junto a un emoji de gato y un beso, que impactó a todos sus seguidores: “Nunca escupan para arriba ni bardeen cosas que después terminan consumiendo. Ah, y la familia es una y se cuida a tiempo”.

A poco más de dos meses desde su separación, la bailarina no se contuvo y apuntó contra el padre de su hija y contra su supuesta nueva pareja. En un extenso video dejó en claro que el mediático y la joven se conocen hace más de cinco años, y aseguró que él le había expresado que no debía preocuparse por esa relación.

Sin mencionar nombres específicos, Melody Luz se mostró enfurecida por los rumores que giran en torno a Alex Caniggia. En su publicación, la influencer hizo referencia a una relación anterior que duró tres años, dejando entrever que hablaba de su exnovio. “Recuerden que si van a tratar a alguien de cornuda en Twitter, asegúrense de no estar haciendo cornuda a su pareja”, comentó.

Por su parte, no dudó en apuntar contra quienes la critican por haber terminado la relación e iniciar otra rápidamente; a su vez, dejó un mensaje para sus seguidores que no dejó nada a la imaginación. “La intuición nunca falla. Salí de ahí, podés ser feliz sin estar al lado de un infeliz que te miente en la cara”, continuó.

Mientras los rumores sobre una nueva novia lo empiezan a rodear, Alex Caniggia decidió aclarar los comentarios sobre su vida amorosa. A través de sus historias de Instagram, el mediático negó estar en pareja y aseguró que está disfrutando de su soltería. “Recién me entero de que tengo nueva novia; ya me inventan nueva novia. Gente no tengo novia, no estoy en pareja y no voy a estar en pareja por varios meses”, reveló.

El furioso descargo de Melody Luz y la rápida aclaración de Alex Caniggia volvieron a poner su separación en el centro de la escena. Mientras la bailarina expuso detalles que se desconocían, el mediático optó por negar los rumores y evitar confrontaciones directas. A dos meses de la ruptura, el conflicto sigue abierto y las declaraciones de ambos continúan alimentando especulaciones.

