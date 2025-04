La polémica por el cumpleaños de quince de Allegra Cubero ha llegado a cuotas impensadas. Tanto ha sido el revuelo causado alrededor, que la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero ha tenido que dar un paso al frente y aclarar la verdad detrás de los rumores y de las noticias que la rodeaban.

Hace algunas semanas, se supo que Nicole Neumann no iba a estar presente en su futura fiesta de 15, lo que despertó una ola de críticas. Tanto ella, como su padre y Mica Viciconte habían quedado en medio de la polémica, soportando todo tipo de comentarios ofensivos.

Allegra Cubero se refirió a la polémica.

Allegra Cubero aclaró por qué Nicole Neumann no estará en su fiesta de 15.

A través de su cuenta de Instagram, Allegra Cubero publicó un duro descargo en el que tocó todos los temas y polémica que la rodean últimamente. “Quiero aclarar lo que está sucediendo con mis XV porque no me parece adecuado que comentarios negativos estén llegando hacia una nena de catorce años, opinando y criticándome a mí sin saber cómo son las cosas”, comenzó diciendo en una publicación.

“Dicen que yo no quiero a mi mamá (cuando es de las personas que más amo en el mundo) inclusive diciéndome que la cambio por otra persona”, continúo. Luego, aseguró que no tiene preferencia por ninguno de sus padres y que le parecía innecesario aclarar algo así.

La primera parte del descargo de Allegra.

Tras esas primeras palabras, se metió de lleno en la polémica y explicó el motivo por el que su mamá, Nicole Neumann, no estará invitada a su cumpleaños de 15. “Esta decisión la tomé junto con mi papá y estamos muy contentos los tres con la decisión tomada, que sería tener fiesta con papá y viaje con mamá (…) mi cumpleaños será festejado por ambas partes”, explicó.

Por último, la hermana de Indiana Cubero dejó una reflexión clara y contundente. “Me parece que no tendría que explicar ciertas cosas de mi vida privada, pero estos comentarios me estaban afectando. Espero que me sepan entender a mí y a mi familia”, cerró.

El cierre del descargo de Allegra Cubero.

De esta manera, Allegra Cubero terminó de explicar una de las polémicas que la habían rodeado en las últimas semanas. La hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero se mostró muy segura con sus palabras y no dejó dudas sobre la decisión que había tomado.